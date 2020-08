Israel verurteilt UN-Ablehnung von Iran-Waffenembargo als 'Schande'

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel hat die Ablehnung eines US-Vorschlags im UN-Sicherheitsrat zur Verlängerung des Waffenembargos gegen den Iran als "Schande" verteilt. "Anstatt es dem Terrorregime in Teheran zu erlauben, tödliche Waffen zu erwerben, sollte der Sicherheitsrat lähmende Sanktionen gegen den Iran verhängen", schrieb Israels neuer UN-Botschafter Gilad Erdan am Samstag bei Twitter.

"Der Sicherheitsrat hat vollkommen in seiner Verantwortung versagt, internationalen Frieden und Sicherheit zu erhalten." Die Entscheidung werde "den Nahen Osten weiter destabilisieren und die weltweite Verbreitung von Gewalt verstärken".

Israel und der Iran sind Erzfeinde. Israel wirft Teheran vor, weiter an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Der jüdische Staat sieht sich durch den Iran in seiner Existenz bedroht. Unter anderem hatte Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei Israel zuletzt als Geschwulst in der Nahost-Region bezeichnet, das mit einem Dschihad (Heiliger Krieg) der Palästinenser entwurzelt und entfernt werden müsse./le/DP/men