Israelische Armee - Angriffe auf Ziele des Islamischen Dschihad in Syrien und Gaza

Gaza (Reuters) - Die israelische Armee hat in Syrien und im Gaza-Streifen Ziele der militanten palästinensischen Gruppe Islamischer Dschihad angegriffen.

In einer israelischen Militärerklärung hieß es, die israelischen Truppen hätten "Terrorziele des Islamischen Dschihad südlich von Damaskus" angegriffen, zusätzlich zu "Dutzenden" von Zielen des Islamischen Dschihad im gesamten Gazastreifen. Laut syrischen Angaben handelte es sich bei dem Angriff um eine Welle von Lenkraketen. Die israelische Ankündigung kam kurz nachdem syrische Staatsmedien berichteten, ihre Luftverteidigung habe "feindliche Ziele" über der syrischen Hauptstadt Damaskus abgefangen. Der Luftangriff in der Region Adeliyah außerhalb von Damaskus zielte auf das, was das israelische Militär als "Drehscheibe der Aktivitäten des Islamischen Dschihad in Syrien" bezeichnete: Forschungseinrichtungen und Rohstofflager zur Entwicklung von Waffen.

Bereits am Sonntagmorgen tötete die israelische Armee nach eigenen Angaben ein Mitglied des Islamischen Dschihad bei dem Versuch, Sprengstoff in der Nähe des Grenzzauns zum Gazastreifen anzubringen. Videoaufnahmen, die von einem Fotografen aus Gaza aufgenommen und in den sozialen Medien verbreitet wurden, zeigten den leblosen Körper von einer israelischen Militärplanierraupe baumeln, als dieser die Leiche abtransportierte. Palästinensische Gesundheitsbehörden und andere Schaulustige gaben an, zwei weitere Palästinenser seien durch israelische Schüsse auf eine Gruppe von Menschen verletzt worden, die sich dem Gebiet genähert hätten, um die Leiche zu bergen. Die Bilder sorgten in Gaza für Aufruhr und viele Kommentare in den sozialen Medien riefen zu Vergeltung auf. Ein Insider des syrische Militärs sagte, dass die meisten Raketen zerstört wurden, bevor sie ihre Ziele erreichten, und dass die Auswirkungen des Angriffs noch untersucht würden. Es gab zunächst keine Berichte über verletzte Israelis.