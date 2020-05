Israelischer Soldat bei Razzia gegen Palästinenser mit Steinwurf getötet

Jerusalem (Reuters) - Ein israelischer Soldat ist nach Angaben des Militärs bei einer Razzia im besetzten Westjordanland getötet worden.

Der 21-Jährige sei am Dienstag von einem Stein am Kopf getroffen worden. Der Stein sei von einem Dach geworfen worden, als der Wehrpflichtige gemeinsam mit einer Sondereinsatztruppe in dem Dorf Jabad nahe Dschenin vier Palästinenser festgenommen habe. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erklärte auf Twitter, der "lange Arm Israels" werde "den Terroristen erreichen und die Rechnung mit ihm begleichen".

Im Zuge der Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie war die tödliche Gewalt zwischen Israelis und Palästinensern im Westjordanland zuletzt abgeebbt. Doch vor der geplanten Vereidigung von Netanjahus neuer Koalition am Donnerstag nehmen die Spannungen wieder zu. Die neue Regierung will Pläne für eine faktische Annexion von Teilen des Westjordanlands vorantreiben.