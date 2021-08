Israelisches Militär - Luftangriffe treffen Abschussrampen im Libanon

Jerusalem (Reuters) - Das israelische Militär hat eigenen Angaben zufolge in den frühen Morgenstunden Angriffe auf Raketenabschussrampen im Südlibanon geflogen.

Israelische Kampfjets hätten "die Abschussrampen und die für den Terror im Libanon genutzte Infrastruktur, von der aus die Raketen abgefeuert wurden, getroffen", teilte das israelische Militär am Donnerstag mit Verweis auf einen Raketenbeschuss von libanesischem Territorium am Vortag mit. Ein weiteres Ziel in dem Gebiet sei ebenfalls getroffen worden. Der Hisbollah-Sender Al-Manar TV bestätigte zwei Angriffe israelischer Kampfflugzeuge auf Außenbezirke der libanesischen Stadt Mahmudiya, etwa zwölf Kilometer von der israelischen Grenze entfernt.

Am Mittwoch schlugen zwei Raketen aus einem Gebiet im Südlibanon, das unter der Kontrolle der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz steht, in Israel ein. Bislang wurde für den Angriff keine Verantwortung übernommen, es gab keine Todesopfer. Mutmaßliche iranische Angriffe auf zwei Öltanker in der Golfregion verschärften die Spannungen in Nahost.