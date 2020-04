ISS unterstützt Generalversammlungs-Anträge der Credit Suisse

Zürich (Reuters) - Die Spitze der Credit Suisse erhält Rückendeckung von einem einflussreichen Stimmrechtsberater.

ISS empfiehlt den Aktionären der Schweizer Großbank, auf der Generalversammlung Ende des Monats bei sämtlichen umstrittenen Punkten den Vorschlägen des Verwaltungsrates zuzustimmen, wie dem Reuters am Mittwoch vorliegenden Bericht zu entnehmen war. Am Vortag hatte ein zweiter großer Stimmrechtsberater, Glass Lewis, sowohl den Vergütungsbericht als auch die Entlastung der Unternehmensspitze abgelehnt. Begründet wurde die Ablehnung vor allem mit den Folgen eines Beschattungsskandals in der zweitgrößten Schweizer Bank, über die sowohl Konzernchef Tidjane Thiam als auch Chief Operating Officer Pierre-Olivier Bouee gestrauchelt waren.