Ist 1 ETF alles, was du brauchst für die Altersvorsorge?

Altersvorsorge mit einem ETF ist möglich, für viele, die vorsorgen wollen, sogar sinnvoll. Immerhin handelt es sich hierbei um einen überaus beliebten Kompromiss, der langfristig orientiert Rendite verspricht. Vielleicht nicht immer die beste. Aber eine, die der des breiten Marktes ähnelt. Zumindest, wenn man marktbreit investiert bleibt.

Aber ist ein ETF alles, was man als Sparer und Investor für die Altersvorsorge benötigt? Eine überaus interessante und vielleicht auch für dich relevante Frage. Wobei die Antwort grundsätzlich Ja sein könnte. Zumindest, wenn man einige Faktoren beachtet.

Nur 1 ETF: Alles, was du brauchst?

Wir können grundsätzlich sagen, dass ein ETF alles ist, was man als Investor benötigt. So mancher dürfte sich um ein Einzelrisiko Sorgen machen. Bedenken sollte man jedoch, dass man als Anleger für die Altersvorsorge in einen guten, marktbreiten Indexfonds in viele verschiedene Aktien investiert. Selbst ein einzelner Passivfonds ermöglicht den Zugang zu einem breiten Portfolio, einem marktbreiten eben.

Das impliziert ein solides Maß an Diversifikation. Natürlich auch eine gewisse Allokation. Marktbreite Indizes wie der MSCI World oder auch der S&P 500 besitzen eine stärkere Gewichtung auf FAANG-Aktien. Allerdings ist es historisch stets so gewesen, dass die eine oder andere Aktie stärker in einem Index gewesen ist als andere. Insofern verändert sich das Chance-Risiko-Verhältnis langfristig orientiert nicht.

Selbst mit einem ETF kann man daher eine solide, marktübliche Rendite erzielen. Historisch wären über Jahrzehnte hinweg durchschnittlich 7 bis 9 % pro Jahr möglich gewesen. Wobei wir an dieser Stelle eines erkennen können: Wer auf zwei Indexfonds setzt und in einen mit einer schlechteren Performance investiert, der verringert sogar das eigene Renditepotenzial des Portfolios. Natürlich kann man dabei die Allokation ein wenig entzerren. Trotzdem bleibt es im Endeffekt bei einem marktbreiten Kompromiss mit einer in etwa marktüblichen Performance. Lediglich ein ETF könnte daher ein sogar cleverer, zeitsparender Ansatz für deine Altersvorsorge sein.

Beachte einige Dinge!

Trotzdem solltest du einige Dinge beachten, wenn du auf lediglich einen ETF für die Altersvorsorge setzen möchtest. Neben den Gebühren ist es für mich vor allem das Fondsvolumen. Hier können wir erkennen, ob es sich für einen Anbieter lohnt, diesen Indexfonds weiterhin im Angebot zu halten. Dass er von der Liste gestrichen wird, ist ein größeres Risiko. Vor allem, wenn man es einfach halten möchte.

Trotzdem kann man grundsätzlich auf einen ETF für die Altersvorsorge setzen und damit langfristig orientiert für eine marktbreite Rendite investieren. Die innere Diversifikation ist dabei der Schlüssel zum Erfolg, der selbst so einen einfachen Ansatz, vielleicht sogar kombiniert mit einem automatischen Sparplan, ermöglicht.

Der Artikel Ist 1 ETF alles, was du brauchst für die Altersvorsorge? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images