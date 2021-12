Ist die Alibaba-Aktie jetzt ein Kauf?

Die wichtigsten Punkte:

Die Gewinne von Alibaba im zweiten Quartal lagen weit unter den Erwartungen der Analysten.

Das Unternehmen senkte seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr drastisch.

Die Alibaba-Aktie sieht billig aus, aber dieser Abschlag ist gerechtfertigt.

Die Aktie von Alibaba stürzte am 18. November um 11 % ab. Grund war, dass der chinesische E-Commerce- und Cloud-Marktführer seinen Ergebnisbericht für das zweite Quartal veröffentlicht hatte. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 29 % auf 200,7 Mrd. Yuan (31,1 Mrd. US-Dollar) und verfehlte damit die Schätzungen um 4,3 Mrd. Yuan (673 Mio. US-Dollar). Ohne die Konsolidierung des Hypermarktbetreibers Sun Art wäre der Umsatz nur um 16 % gestiegen.

Der bereinigte Gewinn fiel um 38 % auf 11,20 Yuan (1,74 US-Dollar) je ADS und verfehlte damit die Erwartungen um 1,24 Yuan (0,19 US-Dollar). Auf GAAP-Basis, die viele investitionsbedingte Verluste enthält, brach der bereinigte Gewinn um 81 % auf 1,97 Yuan (0,31 US-Dollar) je ADS ein.

Das sah nicht gut aus. Aber haben die Anleger überreagiert und damit eine Kaufgelegenheit für geduldigere Investoren geschaffen?

Alibaba erwirtschaftet den Großteil seines Umsatzes und den gesamten Gewinn in seinem Handelssegment, das seine Onlinemarktplätze (Taobao, Tmall und andere), seine stationären Geschäfte, seine grenzüberschreitenden und Übersee-Marktplätze sowie seine Logistiksparte Cainiao betreibt.

Ein wachsender Prozentsatz der Einnahmen stammt aus der Alibaba Cloud, Chinas größter Cloud-Infrastrukturplattform. Dieses Segment ist auf GAAP-Basis immer noch unrentabel, aber auf Basis des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) wird ein sehr geringer Gewinn erzielt. Hier sieht man, wie schnell diese beiden Geschäftsbereiche ihre Umsätze im vergangenen Jahr gesteigert haben:

Umsatzwachstum ggü. Vorjahr Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Commerce 29 % 38 % 72 % 35 % 31 % Cloud 60 % 50 % 37 % 29 % 33 % Gesamt 30 % 37 % 64 % 34 % 29 %

Quelle: Alibaba

Diese Wachstumsraten scheinen gesund zu sein, aber das Handelssegment verlässt sich stark auf die Expansion seiner margenschwächeren Geschäfte in den Bereichen Ladengeschäfte, Onlinelebensmittelgeschäfte, grenzüberschreitende Geschäfte und Logistik, um das langsamere Wachstum seiner margenstärkeren Onlinemarktplätze Taobao und Tmall in China auszugleichen.

Dieser Druck führte dazu, dass die bereinigte EBITA-Marge des Handelssegments im vergangenen Jahr stark zurückging, während sich die Margen des Cloud-Segments verbesserten:

Bereinigte EBITDA-Marge Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Commerce 35 % 34 % 19 % 25 % 19 % Cloud (4 %) 0 % 2 % 2 % 2 % Gesamt 27 % 28 % 12 % 20 % 14 %

Quelle: Alibaba

Dieser Rückgang wird sich wahrscheinlich fortsetzen, da neue kartellrechtliche Vorschriften Alibaba daran hindern, Händler mit Exklusivverträgen an sich zu binden. Der harte Wettbewerb durch JD.com, Pinduoduo und andere Konkurrenten wird diesen Druck noch verstärken und Alibaba dazu zwingen, sich noch stärker auf den Ausbau seiner Plattformen mit niedrigeren Margen zu verlassen, um mehr Kunden zu gewinnen.

Das ist besorgniserregend, denn die Gewinne aus dem Handelssegment von Alibaba unterstützen die Expansion der unrentablen Geschäftsbereiche Cloud, digitale Medien und Unterhaltung sowie Innovationsinitiativen. Der Verlust dieser Gewinne könnte die Fähigkeit von Alibaba, sein Ökosystem zu erweitern, erheblich beeinträchtigen.

Alibabas Gewinneinbußen und schrumpfende Margen waren bereits enttäuschend, aber die Prognosen waren noch schlimmer. Im Mai behauptete Alibaba, dass sein Umsatz im Geschäftsjahr 2022 um etwa 30 % steigen würde. Im August bekräftigte das Unternehmen diesen Ausblick.

Dieses Mal wurde die Prognose jedoch auf ein Wachstum von nur 20 bis 23 % gesenkt. Der Grund für diesen starken Rückgang sind niedrigere Einnahmen aus dem Direktvertrieb und dem Kundenmanagement (Listing-Gebühren und Provisionen).

Im Vergleich dazu erwarten Analysten, dass JD und Pinduoduo ihre Einnahmen in diesem Jahr um 29 bzw. 83 % steigern werden.

Während der Telefonkonferenz führte CFO Maggie Wu diese Verlangsamung auf den Wettbewerb durch „mehr Akteure“ im gesamten chinesischen E-Commerce-Sektor zurück und warnte, dass diese Konkurrenten „ihre Investitionen erhöht haben, um Nutzer zu gewinnen“.

Das internationale Geschäft des Unternehmens, zu dem vor allem der südostasiatische Marktplatz Lazada, der türkische Marktplatz Trendyol und der Marktplatz AliExpress gehören, verzeichnet laut Wu „robustes Wachstum“. Sie ging jedoch nicht auf den anhaltenden Verlust des südostasiatischen Marktes durch Lazada an Shopee von Sea Limited in den letzten vier Jahren ein.

Alibaba wird nur zum 18-Fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt. JD wird zum fast 40-Fachen des voraussichtlichen Gewinns gehandelt, während Pinduoduo ein voraussichtliches Kurs-Gewinn-Verhältnis von fast 90 aufweist.

Einige große Investoren, darunter Charlie Munger, sind der Meinung, dass Alibaba aufgrund seiner Marktdominanz und seiner niedrigen Bewertungen ein unterbewerteter Wachstumswert ist. Ich glaube jedoch nicht, dass es ein Schnäppchen ist, und zwar aus drei Gründen: Der Hauptgewinnmotor des Unternehmens verlangsamt sich, die Gewinnspannen sinken, und das Unternehmen hat in China mit zu vielen Wettbewerbern zu kämpfen.

All diese Herausforderungen, zusammen mit den ungelösten regulatorischen Problemen für in den USA und China börsennotierte chinesische Aktien, lassen Alibaba wie eine Value-Trap wirken.

