Ist die Coca-Cola-Aktie ein guter Kauf?

Jüngste Ereignisse haben Investoren daran erinnert, dass nicht einmal ein so ikonischer Name wie Coca-Cola vor negativen Auswirkungen des Coronavirus immun ist. Ja, das Unternehmen übertraf die Umsatz- und Gewinnschätzungen in seinem jüngsten Bericht. Dennoch verkauften die Investoren Aktien, da die Veranstaltungen, von denen das Unternehmen für etwa die Hälfte seiner Verkäufe abhängt, nicht stattgefunden haben.

Bei näherer Betrachtung der Zahlen mag die COVID-19-Pandemie jedoch eher als Vorwand zum Verkauf und nicht als wirklicher Verkaufsgrund erscheinen. Selbst wenn das Unternehmen die Pandemie gut übersteht, könnten sich die zunehmend belastende Dividende des Unternehmens und die sich verschlechternden Wachstumsaussichten stärker auf Coca-Cola auswirken als jeder Virenausbruch.

Coca-Cola bietet großzügige Dividenden inmitten eines Rückgangs

Von denjenigen, die die Coca-Cola-Aktie im Aufwärtstrend sehen, könnten sich einige fragen, ob die jüngsten Ereignisse eine mögliche Kaufgelegenheit geschaffen haben. Mit der durch die CoronaviruspPandemie verursachten wirtschaftlichen Stilllegung fielen die Coca-Cola-Aktien zusammen mit anderen Konsumgütermarken. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels ist die Aktie gegenüber ihrem 52-Wochen-Hoch um fast 25 % gefallen.

Trotz ihres Status als Basiskonsumgüteraktie hat Coca-Cola in letzter Zeit mit großer Unsicherheit zu kämpfen. Die Verbraucher neigen dazu, Erfrischungsgetränke zu kaufen, wenn sie auswärts essen, ins Kino gehen oder an anderen geselligen Anlässen teilnehmen. Da nur wenige dieser Veranstaltungen stattfinden, haben die Menschen weniger Gründe, Coca-Cola-Produkte zu sich zu nehmen, was Besorgnis hervorruft.

Warren Buffetts Berkshire Hathaway glaubt weiterhin an das Unternehmen. Seine 400 Millionen Aktien machen einen Anteil von 9,3 % der ausstehenden Aktien aus. Buffett kaufte diese Aktien 1988 für knapp 1,3 Milliarden Dollar. Heute hat diese Investition einen Wert von etwa 18,15 Milliarden Dollar. Bei einer jährlichen Dividende von 1,64 Dollar pro Aktie erhält das Unternehmen außerdem 656 Millionen Dollar an jährlichen Auszahlungen, mehr als 50 % der ursprünglichen Kosten von Berkshire.

Diese Auszahlung könnte auch neuen Investoren gut dienen. Beim derzeitigen Aktienkurs liegt die Dividendenrendite bei etwa 3,6 %. Das liegt deutlich über dem S&P-500-Durchschnitt von 2,1 %. Aber mit einer Ausschüttungsquote, die auf etwa 87,5 % des freien Cashflows steigt, beansprucht die Dividende die überwältigende Mehrheit der Unternehmensgewinne.

Anleger sollten jedoch bedenken, dass das Unternehmen mit der Dividendenerhöhung im Januar seine Serie von jährlichen Dividendenerhöhungen auf 58 Jahre erhöht hat. Das Unternehmen darf rechtlich eine Dividende in beliebiger Höhe zahlen. Dennoch könnte wohl nichts das Vertrauen in die Coca-Cola-Aktie mehr beschädigen, als die Serie der Ausschüttungserhöhungen zu beenden. Darüber hinaus würde ein solches Ereignis wahrscheinlich dazu führen, dass die Coca-Cola-Aktie fällt, da die Fonds von Dividendenaristokraten und andere einkommensorientierte Investoren wahrscheinlich verkaufen würden.

Warum neue Investoren vielleicht noch fernbleiben sollten

Selbst wenn Coca-Cola die Serie aufrechterhalten kann, bietet es neuen Investoren möglicherweise kaum mehr als Dividendeneinnahmen. Die Coca-Cola-Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von etwa 22,6 gehandelt. Dies ist etwas höher als das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 von etwa 20,3.

Das Gewinnwachstum liegt jedoch deutlich hinter dem S&P 500. Für Coca-Cola prognostizieren Analysten, dass die Gewinne in den nächsten fünf Jahren nur um durchschnittlich 1,86 % pro Jahr wachsen werden. Der S&P sieht derzeit Gewinnsteigerungen von durchschnittlich 5,35 %.

Das Problem mit Coca-Cola ist, dass das Unternehmen seit langem Opfer seines Erfolgs ist. Da Coca-Cola in über 200 Ländern der Welt zu finden ist, hat sein Aushängeprodukt keine nennenswerten zusätzlichen Wachstumsmärkte. Daher ist das Unternehmen auf Minute Maid und andere Nicht-Cola-Produkten angewiesen, um seine Gewinne zu steigern.

Das Gewinnwachstum liegt jedoch seit Langem im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Bei Konkurrenten wie Pepsico wird für die nächsten fünf Jahre ein Gewinnwachstum von 5,37 % pro Jahr erwartet. Mit rund 22,9 liegt das das erwartetet KGV von Pepsico nur geringfügig über dem von Coca-Cola. Obwohl die Dividendenrendite mit etwa 2,9 % etwas niedriger ist als die von Coca-Cola, steht die Dividende nach 47 Jahren Ausschüttungssteigerung unter dem gleichen Druck für jährliche Erhöhungen.

Keurig Dr. Pepper hingegen sieht sich keiner solchen Dividendensträhne gegenüber und könnte einen attraktiveren Vorschlag unterbreiten. Analysten sagen für denselben Fünfjahreszeitraum ein durchschnittliches jährliches Gewinnwachstum von 11,16 % voraus. Das erwartete KGV liegt etwas über als 19, was gut ist für neue Käufer. Diese Wachstumsaussichten werden wahrscheinlich einige Investoren dazu bewegen, die bescheidenere Dividendenrendite von etwa 2,3 % zu übersehen.

Coca-Cola behält seinen Status als langjähriger Dividendenaristokrat bei. Diejenigen, die im 20. Jahrhundert Coca-Cola-Aktien gekauft haben, wie Warren Buffett, sollten bei diesem Unternehmen bleiben, und sei es nur wegen der Dividende. Diese Aktie lässt neuen Investoren jedoch nur geringe Möglichkeiten und eine Auszahlung, die für das Unternehmen nur schwer aufrechtzuerhalten ist. Daher werden neue Investoren, die eine Position in diesem Sektor suchen, wahrscheinlich höhere Erträge in einem anderen Getränkeunternehmen erzielen.

