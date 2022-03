Die Etsy-Aktie setzt jetzt gerade zum Turnaround an. Mit Blick auf den Aktienkurs hat der E-Commerce-Akteur die Marke von 162 US-Dollar zurückerobert. Insbesondere nach den Quartalszahlen und der angekündigten Gebührenerhöhung drehen die Anteilsscheine zuletzt wieder auf.

Aber ist die Etsy-Aktie jetzt etwa nicht mehr innovativ genug? Eine spannende Perspektive. Eine Investorin, die bekanntlich auf Innovation setzt, hat sich jetzt jedenfalls von der Aktie getrennt. Innovation kann ein entscheidender Fokus sein. Oder zunehmende Qualität, die vielleicht nicht mehr bei ihr ins Depot passt.

Etsy-Aktie: Etwa nicht mehr innovativ?

Genauer gesagt ist es Cathie Wood, die die Etsy-Aktie zuletzt verkauft hat. Wie das US-Portal TheStreet berichtet, hat die Starinvestorin zuletzt 1.387 Anteilsscheine an dem E-Commerce-Akteur veräußert. Damit agiert Wood gegen ihren eigenen Trend. Eigentlich kauft sie gerade jetzt eher Qualität zu einem soliden Preis.

Aber was ist der Grund, warum die Starinvestorin ihre Anteilsscheine jetzt auf den Markt wirft? Nun, das können wir natürlich nicht mit Sicherheit sagen. Es ist jedoch weder das Verkaufen auf einem Rekordhoch noch eine neue, fundamentale Ausgangslage. Insofern können wir wohl sagen, dass sich die Einschätzung von Cathie Wood selbst verändert hat.

Das Wachstum der Etsy-Aktie ist jedenfalls insgesamt zuletzt langsamer geworden. Im zweiten Halbjahr hat es lediglich Zuwächse im Zehner-Prozentbereich gegeben. Zudem hat der US-amerikanische E-Commerce-Akteur mit über 96 Mio. Käufern ein großes Ökosystem, das außerdem von mehr als 7,5 Mio. Käufern bedient wird. Vielleicht ist das der Starinvestorin nicht mehr innovativ genug. Oder eben nicht mehr klein und dynamisch genug für ihren Anspruch. Das führt für mich jedoch zu einer neuen, veränderten Ausgangslage, die vielleicht für dich relevanter ist.

Jetzt eher die Qualität im Vordergrund?

Wenn du mich fragst, kann bei der Etsy-Aktie jetzt primär die Qualität und nicht mehr das innovative Potenzial im Vordergrund stehen. Alleine das beständige Gewinnwachstum ist ein Indikator dafür, dass diese Investitionsthese reift. Neben dem wachsenden etablierten Ökosystem und der Möglichkeit, per anorganischem Wachstum konsequent die Reichweite zu erhöhen.

Ob das nicht mehr innovativ ist, das ist eine andere Frage. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 20,6 Mrd. US-Dollar ist die Bewertung jedenfalls auch nicht mehr klein. Aber ich sehe, auch in Anbetracht eines Marktpotenzials im Billionen-US-Dollar-Bereich, noch eine Menge Potenzial. Insofern ist die Etsy-Aktie eine Chance, bei der ich unterschiedlicher Meinung zu Cathie Wood bin. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob diese Aktie vielleicht einfach nicht mehr zum Ansatz der Starinvestorin passt. Aussichten, Wachstum und Prognosen sind eigentlich auch mit Blick in die Zukunft noch erfolgsversprechend, die Bewertung nicht teuer.

Vincent besitzt Aktien von Etsy. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Etsy.

