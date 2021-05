Die Aktie von Teladoc Health ist weiterhin viel diskutiert. Grundsätzlich zeigt ein Blick auf die Quartalszahlen: Das Wachstum hielt dreistellig an. Wobei es natürlich einen positiven Effekt gegeben hat, da das Unternehmen zuletzt Livongo Health mitsamt den Wachstumsmöglichkeiten übernommen hat.

Im Rahmen der Tech-Korrektur korrigierte die Aktie von Teladoc Health deutlich. Selbst auf dem aktuellen Aktienkurs von 132,50 Euro (05.05.2021, maßgeblich für alle Kurse und fundamentalen Kennzahlen) notieren die Anteilsscheine inzwischen fast 50 % unter ihrem Allzeithoch. Das ist ein bemerkenswerter Abverkauf, zweifellos.

Das führt mich jetzt zu einer anderen Fragestellung: Ist die Teladoc Health-Aktie ein Kandidat, den ich für immer halten will? Grundsätzlich existieren einige Faktoren, die zumindest dafürsprechen, dass die Aktie noch lange ein Kandidat in meinem Portfolio bleibt.

Aktie von Teladoc Health: Für immer & ewig?

Die Aktie von Teladoc Health besitzt jedenfalls ein paar Eigenschaften, die mir definitiv gefallen. Angefangen insbesondere vom Markt, der langfristig orientiert noch eine Menge Potenzial verspricht. Der Telemedizin-Akteur und das Unternehmen, das den gesamten Gesundheitsmarkt digitalisieren möchte, könnte noch eine Menge room to run besitzen.

Die Telemedizin ist bloß ein Teil eines deutlich größeren Marktkuchens. Patientendaten und Patientenakten, der Schriftverkehr, selbst Versicherungen und andere Dinge: All diese Segmente könnten zukünftig deutlich digitaler werden. Teladoc Health mit seiner Telemedizin-Lösung und die Daten, die per Livongo Health gewonnen werden, könnten ein Anknüpfungspunkt sein, um in der Breite vom Trend der Digitalisierung im Gesundheitswesen zu profitieren.

Die Ausgangslage von Teladoc Health ist dabei noch immer vergleichsweise klein, was für mächtig Potenzial spricht. Zuletzt kam das Unternehmen auf 3,2 Mio. Visits im ersten Quartal. Auch der Umsatz von knapp über 453 Mio. US-Dollar ist noch gering für einen potenziellen Milliardenmarkt. Das zeigt mir: Langfristig gibt es wirklich noch eine ganze Menge, die dieser Akteur erobern kann. Wachstumsmarkt und Aussichten stimmen überein, zumal die Positionierung unternehmensorientiert in die Breite geht. Das gefällt mir ebenfalls.

Es gibt auch eine Menge Risiken …

Natürlich gibt es auch eine Menge Risiken, die im Worst-Case-Szenario einen Ansatz, der eigentlich für immer ausgelegt ist, torpedieren können. Die Telemedizin könnte beispielsweise scheitern. Egal ob es der Datenschutz ist oder eine Erkenntnis, dass Synergien begrenzt sind und Nutzer entsprechend lieber analog zum Arzt gehen. Solche Optionen müssen beobachtet werden. Die Telemedizin könnte ein Markt sein, der von einem Ökosystem an Daten und digitalen Daten abhängig sein wird. Wenn das wiederum nicht kreiert werden kann, ist der Nutzen womöglich eher gering.

Auch Konkurrenz ist natürlich ein Thema. Größere Tech-Akteure beschäftigen sich mit dem Markt und den Möglichkeiten, was das Marktpotenzial natürlich unterstreicht. Trotzdem muss die Aktie von Teladoc Health zeigen, dass sie hier mitmischen kann. Auch das beobachte ich, um zu schauen, ob diese Wachstumsaktie ein Kandidat für alle Ewigkeit sein könnte.

