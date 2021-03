Ist die Warren-Buffett-Top-Aktie Apple ein Kauf?

Apple ist weiterhin eine Warren-Buffett-Top-Aktie. Ja, sogar die größte börsennotierte Beteiligung, auf die das Orakel von Omaha setzt. Der Kultkonzern aus Cupertino hat Berkshire Hathaway sogar ein gänzlich neues Profil verpasst. Sowie einen Tech-Fokus … wobei Warren Buffett die Aktie eher als Konsumgüter-Aktie sieht.

Aber ist die Warren-Buffett-Top-Aktie Apple jetzt noch ein Kauf? Im Rahmen der Tech-Korrektur könnte die Bewertung jedenfalls preiswerter geworden sein. Lass uns im Folgenden daher einmal schauen, auf welchen Gesamtmix Foolishe Investoren sich jetzt einlassen würden.

Warren-Buffett-Top-Aktie: Apple jetzt ein Kauf?

Wie wir jedenfalls mit Blick auf den aktuellen Aktienkurs feststellen können, notiert die Apple-Aktie derzeit auf einem Kursniveau von 103,16 Euro beziehungsweise von 122,54 US-Dollar (23.03.2020, maßgeblich für alle Kurse und Kennzahlen). Das entspricht im Vergleich zum Rekordhoch von 145,09 US-Dollar noch immer einem potenziellen Discount von ca. 15,5 %. Das könnte die Bewertung ebenfalls wieder preiswerter werden lassen.

Die Apple-Aktie kam im vergangenen Geschäftsjahr 2020 außerdem auf einen Gewinn je Aktie von 3,31 US-Dollar. Das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis läge gemessen an den aktuellen Aktienkursen bei ca. 37. Günstig ist das jedenfalls weiterhin nicht. Zumal das Kurs-Umsatz-Verhältnis ebenfalls bei ca. 7,8 liegt. Trotz aller Qualität und Alleinstellungsmerkmale der Warren-Buffett-Top-Aktie Apple: Es wird ein weiteres Wachstum benötigt, um dieses Bewertungsmaß zu rechtfertigen. Zumal sich der Börsenwert inzwischen auf 2,05 Billionen US-Dollar beläuft.

Kann die Apple-Aktie mit diesem Wachstum glänzen? Im ersten Quartal kletterten die Umsätze jedenfalls um 21 % im Jahresvergleich auf einen Rekordwert von 111,4 Mrd. US-Dollar. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,68 US-Dollar, was einem Plus von 35 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Keine Frage: Wenn ein solches Wachstum weitergehen könnte, so besteht die Chance, dass die Apple-Aktie in ihr ambitioniertes Bewertungsmaß hineinwächst. Oder womöglich sogar darüber hinaus.

Foolishe Investoren sollten trotzdem fragen, woher das weitere Wachstum kommen kann. Vor allem, wenn Smartphones immer mehr in die Marktphase eines Ersatzmarktes übergehen. Die Services, insbesondere im Kontext der iPhones, könnten ein Wachstumstreiber bleiben. Aber auch die allgemeine Service-Ausrichtung. Die Top-Warren-Buffett-Aktie Apple könnte zukünftig eine Größe im Streaming oder auch bei digitalen Gesundheitsdienstleistungen werden. Solche Segmente versprechen weiteres, potenzielles Wachstum. Wobei die operative Größe natürlich alles andere als klein ist.

Bewertung vs. Aussichten

Die Warren-Buffett-Top-Aktie Apple ist daher grundsätzlich ein klassischer Zwiespalt zwischen Bewertung und den Aussichten. Günstig ist die fundamentale Ausgangslage jedenfalls nicht. Trotzdem ist das Wachstum vergleichsweise stark, selbst auf dem derzeit hohen Niveau.

Auch mit der Service-Ausrichtung könnte die Apple-Aktie noch weiteres Potenzial besitzen. Wobei die Frage ist, ob rein größentechnisch noch Umsätze in der Quantität erzeugt werden können, um das Bewertungsmaß langfristig zu rechtfertigen. Das letzte Quartal zeigt jedoch: Möglich ist das durchaus.

