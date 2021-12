Ist diese Aktie mit KGV 12 und 4 % Dividende jetzt ein Schnäppchen?

Eine Aktie mit einem niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12, die noch dazu eine Dividendenrendite von mehr als 4 % bietet, klingt verlockend. Fast schon zu verlockend … Die Aktie der Münchener Rück bietet genau das.

Aber ist die Aktie wirklich so günstig, wie sie scheint, oder verbrennt man sich hier vielleicht die Finger? Schauen wir uns die Aktie einmal genauer an.

Die Münchener Rück ist einer der größten Rückversicherer der Welt. Die Münchener helfen also anderen Versicherern dabei, besonders große Schäden zu versichern. Kommt es irgendwo auf der Welt zu einer Naturkatastrophe, die großen Sachschaden anrichtet, wird die Münchener Rück mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Teil der Schäden begleichen müssen.

Das führt dazu, dass die Entwicklung des Gewinns von Jahr zu Jahr nicht vorhersehbar ist. Insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahres besteht ein großes Risiko, dass die Gewinnentwicklung beispielsweise durch die Hurricane-Saison in den USA beeinträchtigt wird. Zusammengefasst schwanken die Gewinne also von Jahr zu Jahr.

Münchener Rück erwartet starke Zahlen

Die ersten drei Quartale dieses Jahres sind für die Münchener Rück aber sehr gut gelaufen. Bisher ist ein Nettogewinn von knapp über zwei Milliarden Euro, oder 14,73 Euro je Aktie zusammengekommen. Im Gesamtjahr rechnet die Münchener Rück mit einem Nettogewinn von mehr als 2,8 Mrd. Euro. Je Aktie ist also mit einem Gewinn von mehr als 20 Euro zu rechnen. Aktuell zahlt man für eine Aktie 247 Euro (Stand: 13.12.2021). Damit zahlt man aktuell etwa das 12-Fache des diesjährigen Gewinns. Aber ist die Aktie damit auch günstig bewertet?

Immerhin ist nicht damit zu rechnen, dass der Gewinn jedes Jahr in dieser Größenordnung liegen wird. Allerdings geht die Münchener Rück davon aus, den Gewinn im Durchschnitt um mehr als 5 % pro Jahr zu steigern.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Sache, die die Aktie attraktiv macht. Denn die Münchener Rück ist eine der solidesten Dividendenaktien im DAX. In diesem Jahr wurden 9,80 Euro je Aktie ausgeschüttet. Im kommenden Jahr ist dank der starken Gewinne mit einer Anhebung um etwa 5 % zu rechnen. Denn auch die Dividende soll um mehr als 5 % pro Jahr steigen. Schon jetzt bekommt man eine Rendite von etwa 4 %. Auch in einem wirtschaftlichen Abschwung muss man sich mit dieser Aktie keine Sorgen um sein Einkommen machen. Denn die Münchener Rück musste die Dividende seit mehr als 50 Jahren nicht mehr kürzen!

Ist die Aktie wirklich ein Schnäppchen?

Insgesamt ist die Aktie vielleicht kein Schnäppchen in dem Sinn, dass sich der Aktienkurs in Kürze verdoppeln könnte. Für langfristig orientierte Anleger dürfte aber dank der in Zukunft wieder steigenden Gewinne und der sehr attraktiven Dividende eine ordentliche Rendite möglich sein. Insbesondere wenn man auf der Suche nach einer Aktie mit hoher und gleichzeitig sicherer Dividende ist, dürfte die Münchener Rück eine gute Wahl sein.

