Ist diese Top-Aktie mit 48 % Discount eine Top-Wahl für 2022?

Eine Top-Aktie mit einem Discount von momentan 48 % ist die DocuSign-Aktie. Eigentlich hat das Geschäftsmodell während der Pandemie gezeigt, dass es viele Vorteile mit sich bringt. Die Digitalisierung des Vertragswesens ist ein großer Ansatz für Unternehmen, in der Wirtschaft, selbst beim Kaufen einer Immobilie.

Trotzdem ist die Aktie zuletzt von 266,80 Euro auf 138,94 Euro eingebrochen. Ein größerer Discount, aber auch für eine Top-Aktie? Blicken wir im Moment auf die aktuellen Voraussetzungen. Sowie darauf, ob sich der Einstieg für Foolishe Investoren jetzt lohnt.

Top-Aktie mit 48 % Discount: DocuSign attraktiv für 2022?

DocuSign besitzt jedenfalls noch einen bedeutenden Markt. Das Management selbst hat sich die Mission auferlegt, einen derzeitigen, adressierbaren Gesamtmarkt von 25 Mrd. US-Dollar für sich zu gewinnen. Es gibt natürlich auch Konkurrenten, Adobe ist beispielsweise ein weiterer Name im Markt der e-Signaturen. Allerdings kann DocuSign sich voll und ganz auf dieses Segment konzentrieren. Schon der Name zeigt, worauf der Fokus liegt.

Ordnen wir diese Top-Aktie mit 48 % Discount in diese Marktverhältnisse ein. Derzeit liegt der Börsenwert von DocuSign bei ca. 30,9 Mrd. US-Dollar, was vergleichsweise klein ist. Mit einem Milliarden-Markt vor der Brust und voraussichtlich neuen Märkten und einem konsequenten Ausbau des adressierbaren Gesamtmarktes wittere ich bewertungstechnisch jedenfalls noch eine Chance.

Auch wenn diese Top-Aktie kurzfristig weiterhin volatil sein dürfte. Wenn wir einen Blick auf den zuletzt ausgewiesenen Quartalsumsatz in Höhe von 545 Mio. US-Dollar werfen, so erkennen wir weiterhin ein Kurs-Umsatz-Verhältnis in Höhe von 14,2, was ohne Zweifel nicht preiswert ist. Trotz Discount von 48 %, wohlgemerkt. Aber eben auch ein solides Wachstum von zuletzt 42 % im Jahresvergleich.

Zumal DocuSign bereits profitabel ist. Oder zumindest wird. Im dritten Quartal lag der Verlust je Aktie auf GAAP-Basis bei 0,03 US-Dollar, auf Non-GAAP-Basis gab es einen Gewinn in Höhe von 0,58 US-Dollar. Mit einem freien Cashflow von 90 Mio. US-Dollar schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen. Profitabilität ist daher für 2022 jedenfalls ein möglicher Kurskatalysator dieser Top-Aktie mit dem momentan noch bedeutenden Discount.

Trotzdem: Ich würde nicht nur für 2022 investieren

Trotzdem ist die DocuSign-Aktie eigentlich nur dann eine Top-Aktie mit einem attraktiven Discount, wenn man langfristig der Mission folgen möchte. Sowie auch an den Markt der e-Signaturen glaubt. Sichert sich das Management mittel- und vor allem langfristig einen großen Anteil am Markt der e-Signaturen, ist eine Menge Potenzial vorhanden. Auch Profitabilität ist ein Katalysator für diese Erfolgsgeschichte.

Was im Jahr 2022 passiert, ist jedoch eine andere Frage. Foolishe Investoren können jetzt, wo die Aktie preiswerter ist, trotzdem einen näheren Blick riskieren. An der Wachstumsgeschichte hat sich schließlich eigentlich vergleichsweise wenig verändert. Der Markt ist noch da und auch das langfristige Potenzial in einem konsequent wachsenden Markt.

Der Artikel Ist diese Top-Aktie mit 48 % Discount eine Top-Wahl für 2022? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images