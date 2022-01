Ist diese Top-Aktie mit „nur“ 22 % Discount eine Top-Wahl für 2022?

Axon Enterprise ist eine mögliche Top-Aktie, aber der Discount für eine Wachstumsaktie ist vergleichsweise klein. Wenn wir auf den derzeitigen Aktienkurs von 134,30 Euro blicken, so liegt das Rekordhoch von 171,90 Euro gerade einmal ca. 22 % entfernt. Das ist zwar nicht unerheblich. Wenn wir jedoch bedenken, dass es teilweise Discounts von 50 oder 70 % gibt, so ist das doch erwähnenswert.

Liegt das daran, dass Axon Enterprise kein klarer Corona-Profiteur ist, sondern einen anderen operativen Pfad eingeschlagen hat? Ja, möglich ist das schon. Aber blicken wir darauf, ob diese Aktie trotzdem jetzt eine Top-Aktie und gute Wahl für 2022 ist. Grundsätzlich gibt es Gründe, die diese These stützen können.

Top-Aktie mit nur 22 % Discount: Axon Enterprise

Axon Enterprise ist jedenfalls eine interessante Wahl. Der mögliche Discount von gerade einmal 22 % zeigt womöglich, dass das Geschäftsmodell hier ein bisschen defensiver ist. Kunden sind in erster Linie die Sicherheitsbehörden. Aber auch Unternehmen, private Sicherheitsunternehmen und Privatkunden bilden einen potenziellen Markt ab. Der vergleichsweise niedrige Discount ist daher möglicherweise ein Ausdruck davon, dass Behörden nicht so zyklisch handeln. Aber auch andere, attraktive Gründe können wir an dieser Stelle anführen.

Axon Enterprise ist eine mögliche Top-Aktie, weil das Wachstum unabhängig von der Pandemie an Fahrt aufgenommen hat. In den letzten beiden Quartalen kletterte der Umsatz um 55 beziehungsweise 39 %. Ebenfalls wichtig: Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 49 Mio. US-Dollar erreichte das Unternehmen außerdem Profitabilität. Definitiv bemerkenswert, Gewinnwachstum ist durchaus ein möglicher Katalysator für die Zukunft.

Allerdings gibt es auch andere Gründe. Eine Marktkapitalisierung in Höhe von ca. 11 Mrd. US-Dollar spiegelt lediglich einen Bruchteil des globalen Marktpotenzials von 52 Mrd. US-Dollar wider. In den USA hat man, so derzeitige Prognosen, gerade einmal 21 % des Taser-Marktes und lediglich 2 % des Cloud-Marktes eingenommen. Es gibt daher noch viele Möglichkeiten, im Kernmarkt und international zu expandieren und zu wachsen.

Eine Top-Aktie ist Axon Enterprise aber auch, weil das Management produkt- und lösungsorientiert an einem konsequenten Ausbau des Ökosystems arbeitet. Aus Tasern und Bodycams sind Cloud-Lösungen für digitale Ermittlungen geworden. Zukünftig soll das Prozessmanagement bei den Interaktionen zwischen den Behörden im Fokus sein. Wirklich bemerkenswert, wie groß das Potenzial ist. Ich glaube, dass ein Marktpotenzial von 52 Mrd. US-Dollar langfristig sehr konservativ sein kann.

Interessante Wahl!

Axon Enterprise ist daher eine mögliche Top-Aktie für 2022, allerdings sollte die Investitionsthese deutlich länger andauern. Schafft es das Management jedoch, weiterhin stark zu wachsen und die Ergebnisse zu skalieren, so ist eine Menge mehr möglich. Vor allem, weil die Börsenbewertung auch alles andere als groß für den adressierbaren Gesamtmarkt ist. Ob einem der Markt der Sicherheitsunternehmen zusagt, das ist eine andere Frage. Chancen sind jedoch definitiv vorhanden.

Der Artikel Ist diese Top-Aktie mit „nur“ 22 % Discount eine Top-Wahl für 2022? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

