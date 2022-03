Ist es jetzt zu spät, die Alibaba-Aktie zu kaufen?

Die Alibaba-Aktie hat zwischenzeitlich wieder mächtig Boden gut gemacht. Seit ihrem Tiefpunkt bei ca. 69 Euro ging es mit der Aktie bis auf 105 Euro zum Handelsschluss des Donnerstags bergauf. Das entspricht einem Plus von 52 %, wobei die Aktie am Donnerstag 5 % eingebüßt hat.

Eine schnelle Rendite wäre mit der Alibaba-Aktie beim Kaufen in der Nähe des Tiefpunkts daher möglich gewesen. Aber ist es jetzt zu spät, diese Chance zu ergreifen? Die für mich entscheidenderen Fragen sind eher: Ist diese Aktie überhaupt noch eine Chance? Oder ist eigentlich unentwegt Vorsicht geboten?

Alibaba -Aktie: Günstig und ein starker Tech-Konzern

Zunächst können wir weiterhin sagen: Nein, die Alibaba-Aktie ist weiterhin günstig und damit ist es auch unternehmensorientiert nicht zu spät. Selbst bei einem Aktienkurs von 115 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einmal bei 15. Das heißt, dass wir weiterhin Value-Kriterien zur Bewertung der Aktie anwenden können.

Value-Kriterien für eine eigentliche Megatrend-Wachstumsaktie. Mit dem E-Commerce und einem Marktanteil von ca. 50 % in China ist die unternehmensorientierte Ausgangslage eigentlich ausgezeichnet. Auch in der Cloud kann der Tech-Konzern eine führende Wettbewerbsposition vorweisen. Zwei starke Megatrends und eine jeweils starke Marktstellung sollten eigentlich eine erfolgreiche Zukunft in zwei Wachstumsmärkten sichern.

Hinzu kommt, dass das Management der Alibaba-Aktie offensichtlich selbst von der einmaligen, günstigen Chance überzeugt ist. Per Aktienrückkauf sollen 25 Mrd. US-Dollar in die eigenen Wertpapiere fließen. Damit sind bestehende Rückkaufprogramme aufgestockt worden. Aber auch prominente Unterstützung wie zum Beispiel von Charlie Munger zeigt, dass die Growth- oder Qualitäts-Story noch intakt sein kann. Mit der günstigen Bewertung ist die Ausgangslage eigentlich sehr, sehr attraktiv.

Der Markt, der Markt und noch einmal: Der Markt

Was bleibt, sind im Moment die Zweifel, was den politischen Markt der Alibaba-Aktie angeht. China ist und bleibt ein Risiko. Vielleicht nicht mehr das größte Risiko im Hinblick auf die politische Entwicklung. Russische Aktien sind derzeit noch deutlich unbeliebter als chinesische. Aber auch die Nähe Chinas zu Russland kann ein mittelbares Problem sein. Selbst für den Tech-Konzern.

Die eigene Regulation des Marktes und der Tech-Konzerne vonseiten der chinesischen Regierung ist jedoch das eigentliche Problem, das diese Growth-Story belastete. Vielleicht ein wenig zu sehr, wenn wir uns die fundamentale Bewertung und das zwischenzeitlich wirklich günstige Niveau ansehen. Aber trotzdem können sich Buy-and-Hold-Investoren eine sehr entscheidende Frage stellen.

Nämlich die, ob man die Alibaba-Aktie für Jahre oder Jahrzehnte besitzen möchte. Oder ob der Markt eine plausible, langfristig gedachte Investitionsthese nicht erschwert und es entsprechend bessere Alternativen in anderen Märkten gibt. Doch so viel vorab: Günstigere Alternativen dürfte es kaum geben.

