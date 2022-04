Ist es jetzt zu spät für die Vonovia-Aktie?

Die Vonovia-Aktie hat zum Ende der letzten Woche einen leichten Turnaround hingelegt. Mit der Aktie ging es um 2 % auf 43,20 Euro hinauf. Das ist natürlich nicht der große Wurf oder der Gamechanger bei dem DAX-Wohnimmobilienkonzern. Ist es zu spät, jetzt auf diese eigentlich defensive Chance zu setzen?

Je nachdem, welche Kennzahlen man betrachtet und welche Ziele man verfolgt, womöglich ja. Oder vielleicht auch nicht. Blicken wir auf die Vonovia-Aktie, den frischen Geschäftsbericht für das Jahr 2021 und die Wachstumsziele des DAX-Wohnimmobilienkonzerns.

Vonovia-Aktie: Ist es jetzt zu spät?

Wenn wir die Vonovia-Aktie zum aktuellen Aktienkurs von 43,20 Euro betrachten, so fällt auf: Die Bewertung kann sogar preiswert sein. Gemessen an einem Gewinn je Aktie in Höhe von 4,22 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis gerade bei knapp über 10. Ein Wert, der sich jedoch schnell relativiert, wenn wir die Funds from Operations je Aktie betrachten.

Laut Geschäftsbericht liegt dieser Wert für das Gesamtjahr 2021 bei 2,15 US-Dollar, was einem Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 20,1 entsprechen würde. Das ist nicht gerade preiswert. Allerdings gilt es einen Sondereffekt zu berücksichtigen: nämlich die Verwässerungseffekte für den Merger mit der Deutsche Wohnen. Ohne diesen Sondereffekt hätte es ein stärkeres Wachstum gegeben.

Für die Vonovia-Aktie spricht außerdem der innere Wert je Aktie. So liegt der Wert der Net Tangliable Assets (in etwa der Innere Wert heruntergerechnet auf jede Aktie) bei 66,73 Euro. Oder anders ausgedrückt: Zum jetzigen Aktienkurs gibt es den DAX-Wohnimmobilienkonzern sogar mit einem Wertabschlag zum inneren Wert zu kaufen.

Durch den Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen rechnet das Management von Vonovia zudem mit operativem Wachstum. So sollen die Funds from Operations auf Konzernebene von 1,6 Mrd. Euro auf über 2 Mrd. Euro klettern. Das wiederum könnte das Bewertungsmaß ebenfalls deutlich relativieren. Ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 16 für das laufende Geschäftsjahr 2022 sähe jedenfalls bedeutend moderater aus und könnte auch für die Dividende weiteres Wachstum bedeuten. Mit einer Dividendenrendite von derzeit 3,8 % gibt es jedenfalls schon im Moment ein attraktives, passives Einkommen.

Nicht zu spät, wenn …

Für die Vonovia-Aktie ist es daher nicht zu spät, wenn man auf der Suche nach soliden zeitlosen Renditen ist. Zwar ist das Zahlenwerk zuletzt gemessen an den Funds from Operations je Aktie rückläufig gewesen, wofür die Verwässerung verantwortlich ist. Eigentlich ist der DAX-Wohnimmobilienkonzern weiterhin auf Wachstumskurs.

Einen Wertabschlag gibt es noch im Hinblick auf den Inneren Wert jeder einzelnen Aktie. Auch die Dividendenrendite erscheint attraktiv. Solide Renditen bei einem moderaten Wachstum sind daher langfristig durchaus drin.

Der Artikel Ist es jetzt zu spät für die Vonovia-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

