Ist es jetzt zu spät für Realty Income?

Die Aktie von Realty Income hat im Moment einen relativ guten Lauf. Alleine innerhalb des letzten Monats kletterten die Anteilsscheine von 58,80 Euro auf über 64 Euro. Wobei sie zwischenzeitig sogar 65 Euro erreichten. Mit einem Plus im höheren einstelligen Prozentbereich ist diese Performance bemerkenswert.

Wie immer können wir uns jetzt die Frage stellen: Ist es damit zu spät für die Aktie von Realty Income? Dieser Frage wollen wir heute einmal auf den Grund gehen. Wobei wir uns die fundamentalen Daten ansehen wollen sowie die weiteren Aussichten.

Realty Income: Zu spät?

Die Aktie von Realty Income notiert in US-Dollar jedenfalls auf einem Aktienkurs von 70,67 US-Dollar. Wir erkennen schnell, dass auch Wechselkurseffekte dafür verantwortlich sind. Der US-Dollar hat gegenüber dem Euro aufgewertet, was die Aktie in Euro klettern ließ.

Aber trotzdem ist der aktuelle Aktienkurs von Realty Income insgesamt teurer, auch in US-Dollar. Bei 70,67 US-Dollar läge das Kurs-FFO-Verhältnis im Moment bei ca. 18,8. Auch die Dividendenrendite ist mit einem Wert von knapp unter 4,2 % eher geringer. In den vergangenen Monaten ist teilweise mehr drin gewesen.

Insbesondere in Zeiten der Inflation sollten wir dieser Bewertung eine Menge Wert beimessen. Aber auch anderen Faktoren. Zum Beispiel der Fähigkeit, Inflation auszugleichen. Das Management des US-amerikanischen Real Estate Investment Trusts hat in die eigenen Verträge zwar ein beständiges, moderates Wachstum eingebaut. Allerdings keines, das in der Regel an die Teuerungsrate gebunden ist. Diese Verträge sind eher selten. Das heißt, dass das Wachstum von anderer Stelle herkommen müsste, um die Teuerung zu kompensieren.

Doch auch das ist möglich. Realty Income hat zuletzt massiv zugekauft und erholt sich noch immer von der Zeit nach der Pandemie. Das bedeutet, dass für mich ein Wachstum bei den Funds from Operations im mittleren, wenn nicht sogar im höheren einstelligen Prozentbereich zunächst möglich sein kann. Mit dieser Perspektive ist die Aktie zumindest nicht uninteressant.

Jetzt noch kaufen?

Wer die Aktie von Realty Income zur jetzigen Bewertung kauft, der macht langfristig orientiert bestimmt keinen Fehler. Die andere Frage ist jedoch, ob man eine solide Investition mit einer attraktiven Gesamtrendite tätigt. Auch das ist möglich, jedoch an das Wachstum gekoppelt. Insofern würde ich schauen, welche Funds from Operations je Aktie das Management zunächst ausweist.

Um ehrlich zu sein halte ich die Aktie im Moment auf meiner Watchlist. Ein Kauf käme für mich erst wieder zu günstigeren Konditionen infrage. Speziell in Zeiten der Inflation ist der Immobilienfokus zwar nicht verkehrt. Gerne jedoch mit einem höheren Renditepotenzial.

