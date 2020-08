Ist es schlau, jetzt Aktien zu kaufen?

In diesem Jahr geht es an den Aktienmärkten so spannend zu wie lange nicht. Erst sprinteten die Aktienmärkte weltweit ins neue Jahr und konnten auf dem Weg sogar neue Allzeithöchststände markieren. Dann kam der plötzliche Schwächeanfall, der in den USA sogar den seit 2009 laufenden Rekordbullenmarkt beendet hat. Kurz nach der nur wenige Wochen dauernden Schwächephase ging es gleich wieder mit aller Kraft bergauf.

Zwischenzeitlich hat sich der DAX sogar bis auf wenige Prozentpunkte an sein Allzeithoch angenähert. Nun pendelt er aber schon seit mehr als einem Monat um die Marke von 13.000 Punkten herum. Manchmal steigt er über die Marke, nur um kurze Zeit später wieder darunter zu fallen. Für Investoren könnte das die perfekte Gelegenheit sein, sich noch mit weiteren Aktien einzudecken.

Ein Großteil der Unternehmen wird keine bleibenden Schäden davontragen

Warren Buffet sagt gerne: „Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Zwar ist er in diesem Jahr nur sehr selektiv unterwegs, wenn es um Aktienkäufe geht. Aber das sollte niemanden davon abhalten, Aktien zu kaufen. Auch Buffett sitzt auf einem riesigen Aktienportfolio, das zuletzt mehr als 200 Mrd. Dollar wert war. Nur kauft er aktuell nicht viel dazu, was natürlich viele Gründe haben kann.

Investiert man heute in ein gesundes Unternehmen, dessen Aktienkurs unter der Krise gelitten hat, könnte man sich in den kommenden Jahren über hohe Gewinne freuen. Denn entgegen der Befürchtungen zu Beginn der Pandemie sind die langfristigen Folgen für viele Unternehmen überschaubar. Einige Unternehmen gehen sogar gestärkt aus der Krise hervor, da sie Marktanteile gewinnen konnten oder ihr Markt insgesamt gewachsen ist. Man denke nur an die vielen Lieferdienste oder die Anbieter von Cloudlösungen.

Auch wenn sich diese Aktien natürlich nicht dem Abwärtstrend widersetzen können, kann der Markt die Unternehmensperformance nicht lange ignorieren. Sobald die Quartalszahlen zeigen, wie das Geschäft tatsächlich läuft, steigen die Aktien wieder. Wer also davon ausgeht, dass beispielsweise die Luftfahrt in den kommenden Jahren wieder zu alten Gewinnen zurückfinden wird, und viel Geduld mitbringt, sollte sich kräftig mit Airlineaktien eindecken.

Langfristig werden die meisten Aktien steigen

Möchte man sich dagegen nicht mit der Bewertung einzelner Unternehmen herumschlagen und stattdessen darauf wetten, dass die Märkte als Ganzes in den kommenden Jahren weiter steigen werden, kommt ein ETF (Exchange-Traded Fund) infrage. In diesem Fall ist wohl jeder Zeitpunkt ein guter Zeitpunkt für den Aktienkauf.

Investiert man in einen ETF, der beispielsweise den DAX abbildet, sind die Kursgewinne über einen Zeitraum von mehreren Jahren nahezu garantiert. Denn betrachtet man die langfristige Performance des DAX, fällt schnell auf, dass es über die Jahre zwar viele Rückschläge gab. Der Rekord für den höchsten Verlust an einem einzigen Tag liegt beispielsweise bei 12,81 % und ist 1989 aufgetreten, und auch im März ist der DAX an einem Tag um mehr als 12 % gefallen.

Trotz aller Rückschläge hat der Index über die vergangenen 30 Jahre im Durchschnitt um mehr als 7 % pro Jahr an Wert zugelegt und alle Rückschläge mehr als ausgeglichen. Hätte man also einfach nur über viele Jahre regelmäßig Geld in einen solchen indexabbildenden ETF investiert, hätte man über die Jahre enorm profitiert und quasi im Schlaf ein Vermögen verdient.

