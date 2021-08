Ist Royal Dutch Shell jetzt wieder eine attraktive Dividendenaktie?

Die Aktie von Royal Dutch Shell ist früher zumindest mal eine attraktive Dividendenaktie gewesen. Bis zum Frühjahr des letzten Jahres konnte der britisch-niederländische Öl- und Erdgaskonzern auf eine Dividendenhistorie mit seit dem Jahre 1945 ungekürzten Ausschüttungen zurückblicken. Ohne Zweifel ist das ein Merkmal gewesen, weshalb viele Investoren diese Aktie für sich ausgewählt haben.

Doch dann kam der Bruch. Royal Dutch Shell senkte aufgrund der wegbrechenden Ölpreise und der COVID-19-Krise prompt die Dividende, mit der attraktiven Dividendenaktie ist es plötzlich nicht mehr viel her gewesen. Immerhin: Der Öl- und Erdgaskonzern kann sich weiterhin damit brüsten, seit diesem Zeitraum konsequent eine Dividende zu zahlen. Wobei das eher ein quantitatives und kein qualitatives Merkmal ist.

Jetzt hat es mit Blick auf die Zahlen für das zweite Quartal jedoch eine deutliche Erhöhung der Dividende gegeben. Macht das Royal Dutch Shell wieder zu eine attraktiven Dividendenaktie? Hier sind meine Gedanken, die weiterhin eher skeptisch sind.

Royal Dutch Shell: Elemente einer attraktiven Dividendenaktie?

Royal Dutch Shell könnte zumindest Elemente einer attraktiven Dividendenaktie besitzen. Fangen wir vielleicht einmal bei den Basics an: Der britisch-niederländische Konzern hat jetzt verkündet, 0,24 US-Dollar pro Quartal an die Investoren auszahlen zu wollen, zumindest für den Moment. Umgerechnet entspricht das einer Jahresdividende von 0,96 US-Dollar. Beziehungsweise in Euro einer Jahresdividende von ca. 0,81 Euro. Zumindest zu den aktuellen Wechselkursen. Gemessen an einem Aktienkurs in Höhe von 16,72 Euro läge die Dividendenrendite damit bei ca. 4,84 %. Wenig ist das natürlich nicht.

Zudem kann sich das Dividendenwachstum jetzt kurzfristig sehen lassen. Wie es im Kontext der Quartalszahlen heißt, hat Royal Dutch Shell die Dividende um deutlich über 30 % erhöht, was natürlich ein solides Wachstum ist. Aber auch das formt alleine natürlich noch keine attraktive Dividendenaktie, zumal es die eine oder andere Kehrseite gibt.

Royal Dutch Shell hat als Dividendenaktie mit Blick auf die vergangenen zwei Jahre noch immer eine miese Historie hinter sich. Gemessen an einer vorherigen Quartalsausschüttung von 0,47 US-Dollar liegt der jetzt ausgezahlte Wert ca. 49 % unter dem alten Hoch. Oder anders ausgedrückt: Der britisch-niederländische Konzern zahlt gerade einmal die Hälfte seiner vorherigen Dividende an die Investoren aus. Trotz des zuletzt beeindruckenden Wachstums.

Die Dividende des Konzerns ist außerdem gedeckelt. Das Management möchte in Zukunft 20 bis 30 % der Mittelzuflüsse an die Investoren auszahlen, was zudem weitere Kürzungen bei niedrigeren Ölpreisen implizieren könnte. Eine attraktive Dividendenaktie sieht dann doch für mich anders aus.

Es gibt bessere Alternativen

Für mich ist die Aktie von Royal Dutch Shell daher eigentlich weiterhin keine gute Dividendenaktie. Es gibt zwar erste Anzeichen der Besserung. Allerdings ist die Historie einfach kaputt und die Aktie bloß noch ein Schatten ihrer selbst. Vor allem mit Blick auf die vorherigen Ausschüttungen.

Foolishe Investoren können daher entweder besser auf andere Dividendenaktien setzen. Oder sollten besser andere Beweggründe finden, um in diese Anteilsscheine zu investieren.

Der Artikel Ist Royal Dutch Shell jetzt wieder eine attraktive Dividendenaktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top Nischenaktie mit Potential zum Technologiestar

JedesAmazon von morgen fängt mal klein an. Unsere Top Small Cap für 2021, die viele unserer Analysten begeistert, bedient einen wichtigen und schnell wachsenden Markt, der in Zeiten von Corona-Prävention noch wichtiger wird.

Die Zahl an Datenverletzungen und Hacker-Angriffen nimmt immer weiter zu, und sich dagegen zu schützen wird deshalb immer wichtiger. Unsere Top Nischenaktie hilft Firmen bei der Login-Verwaltung und Datensicherheit ihrer Mitarbeiter, egal von wo sie arbeiten.

Das ist besonders wichtig beim Home-Office. Das zeigen die starken Zahlen dieser Top-Empfehlung:

seit 2016 jährliches Umsatzwachstum von 58 %

der operative Cashflow hat sich seit 2019 verachtfacht

eine spektakuläre Übernahme für 6,5 Mrd. USD sichert weiteres Wachstum

In unserem brandneuen Sonderreport nennen wir dir diese Top Small Cap - jetzt hier komplett kostenlos abrufen!

Vincent besitzt Aktien von Royal Dutch Shell. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: The Motley Fool