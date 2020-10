IT-Abteilungen, die nicht auf ihre Mitarbeiter hören, werden 2021 scheitern, sagt 1E

1E bietet die weltweit erste Lösung, die die Bewertung von Endpunkt-Metriken in Verbindung mit digitalem Erleben mit der subjektiven Empfindung der Mitarbeiter und der automatischen Korrektur des Erlebnisses kombiniert

Der führende Anbieter für Endpunktautomatisierung 1E hat neue Funktionen für sein marktführendes Digital Experience Management-Angebot, Tachyon Experience, angekündigt, die Unternehmen dabei helfen, wirklich zu verstehen, wie Benutzer ihre IT erleben.

Empfindung als Frühindikator in einem Remote-Umfeld

In einem Remote-Umfeld verlassen sich Wissensarbeiter zunehmend darauf, dass ihr Endpunkt leistungsfähig und reaktionsschnell ist. Der Endpunkt ist ihre gesamte Verbindung zum Arbeitsplatz. Jüngste Forschungen von Vanson Bourne haben gezeigt, dass die überwältigende Mehrheit (98 %) der Mitarbeiter an entfernten Standorten die Leistung des Endpunkts für wichtig erachtet, doch mehr als die Hälfte (53 %) gibt an, dass ihr Gerät außerhalb des Büros langsamer läuft. Der IT-Abteilung fehlten in der Vergangenheit die Werkzeuge, um diese Probleme zu erkennen und zu beheben. Tachyon Experience wurde entwickelt, um IT-Analysen der aggregierten digitalen Erfahrungen von Benutzern innerhalb der gesamten Endpunktstruktur einschließlich der Empfindungen des einzelnen Benutzers zu liefern.

„Fast jeder Wissensarbeiter arbeitet aus der Ferne, sie haben jedoch weniger Erfahrung mit der Arbeit im Büro. Unternehmen, die in einem Remote-Umfeld erfolgreich sind, werden allen Mitarbeitern, wo immer sie sich befinden, ein erstklassiges digitales Erleben bieten. IT-Abteilungen brauchen Tools, die digitales Erleben überwachen, die Empfindungen der Mitarbeiter erfassen und Probleme beheben, sobald sie auftreten“, so Sumir Karayi, CEO and Founder, 1E

Tachyon Sentiment führt zuvor isolierte Datensätze zusammen

Integration ist der Punkt, an dem sich Tachyon Sentiment vom traditionellen Umfrageansatz unterscheidet. Traditionell haben IT-Abteilungen periodische NPS-Umfragen durchgeführt, aber diese wurden selten mit den Anwendungen und Geräten, die sie verwenden, verbunden. Dieser segmentierte Ansatz zur Datenerhebung verschleiert jegliche Erkenntnisse über echte digitale Erfahrungen. Zum ersten Mal sind IT-Abteilungen in der Lage, die Empfindung oder Wahrnehmung eines Benutzers in Bezug auf die IT mit der tatsächlichen Telemetrie vom Endpunkt aus, den sie benutzen, zu korrelieren. Tachyon Experience aggregiert die Empfindung des Endbenutzers mit Endpunktmetriken (Stabilität, Leistung und Reaktionsfähigkeit) zu einem einzigen, übergreifenden Digital Experience-Ergebnis.

„Sentiment ist eine wichtige Erweiterung unseres Tachyon Experience-Angebots, da es IT-Abteilungen die Möglichkeit gibt, Benutzer zu identifizieren, die scheinbar eine solide Erfahrung aus Sicht der technischen Metriken haben, aber in Wirklichkeit eine frustrierende Zeit mit einigen ihrer Anwendungen oder täglichen Endpunkt-Erfahrungen haben“, erklärt Rob Peterscheck, VP of Product bei 1E

Die neue Sentiment-Funktion in 1E Tachyon Experience bietet eine unvergleichliche Flexibilität und Integration im Vergleich zu traditionellen Ansätzen, um Benutzer-Feedback zu sammeln. Benutzer können auf einer Ad-hoc-Basis, planmäßig oder als Reaktion auf ein bestimmtes Ereignis (z.B. eine IT-Änderung oder ein Upgrade) befragt werden. „Die Möglichkeit, als Reaktion auf größere Transformationsinitiativen oder Rollouts Benutzer-Feedback in Echtzeit zu sammeln, wird auch für IT-Betriebsteams, die bisher nachlaufende Indikatoren wie die Eskalation von Service-Desk-Tickets verwendet haben, von großem Vorteil sein“, Rob Peterscheck weiter.

Digital Experience fällt nicht in den Zuständigkeitsbereich der IT-Abteilung

Die Hinzufügung von Sentiment zu Tachyon Experience markiert einen entscheidenden Schritt in einer Marktverschiebung, um die Attraktivität von Digital Experience Monitoring-Tools über die IT-Abteilung hinaus zu erhöhen. „Angesichts der Herausforderungen der Fernarbeit für Mitarbeiter und der engeren Beziehung zwischen HR und IT, erkennen wir, dass Tachyon Experience eine wichtige Rolle bei der weiteren Auflösung von isolierten Daten und Toolsets zwischen unseren Abteilungen spielt. Die Personalabteilung fragt die Mitarbeiter routinemäßig, wie sie ihren Arbeitsplatz unter Verwendung traditioneller Tools empfinden, aber in dieser neuen Welt ist der Laptop ihr Arbeitsplatz, und daher ist es sinnvoll, die Daten zwischen den Abteilungen auszutauschen“ sagte Nick Bartlett, Chief People Officer bei 1E

Für weitere Informationen über 1E Tachyon Experience besuchen Sie das Webinar zum Start am 15. Oktober unter https://info.1e.com/tachyon-sentiment-launch oder besuchen Siewww.1E.com.

Die Statistiken, auf die Bezug genommen wird, stammen aus der neuesten Forschung von 1E „Der neue digitale Arbeitsplatz: Erfahrungen von Mitarbeitern mit universeller Fernarbeit seit COVID“. Sie können die vollständige Studie hier lesen: www.1E.com/wfa-research

Informationen über 1E

1E bietet die einzige Echtzeit-Automatisierungslösung für Remote-Endpunkte, die die IT-Abteilung bei der aktiven Verwaltung der Mitarbeitererfahrung in Echtzeit unterstützt. Tachyon gibt IT-Teams die totale Kontrolle und Sichtbarkeit über alle Remote-Endpunkte und bietet eingehende Analysen, um die Erfahrung der Mitarbeiter mit ihren Endpunkten zu verstehen und zu verbessern.

