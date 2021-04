Italien erwartet halbe Million Impfungen am Tag bis Ende April

ROM (dpa-AFX) - Italien will in der Corona-Impfkampe bis Ende April eine halbe Million Dosen pro Tag spritzen. In der letzten Aprilwoche solle es so weit sein, sagte der außerordentliche Kommissar für den Corona-Notfall, Francesco Figliuolo, im Interview der Zeitung "Corriere della Sera" (Samstag). Im April würden stetig Impfstoff-Lieferungen erwartet. Wenn das Halbe-Million-Ziel bis Ende des Monats erreicht würde, könne die Impfkampagne im September abgeschlossen werden, erklärte der Armee-General weiter.

Italien will außerdem die Unternehmen in den Impfplan mit einbeziehen. Laut Figliuolo habe man bereits 420 Produktionsstätten gezählt, die Teil der Kampagne werden könnten. Viele Unternehmen wollen demnach ihre Arbeiter immunisieren. Gegen Ende Mai soll damit begonnen werden, wie der 59-Jährige weiter sagte.

Italien hatte zuletzt die Marke von 280 000 Corona-Impfungen am Tag erreicht. Seit Pandemiebeginn starben mehr als 110 300 Menschen mit Sars-CoV-2. Am Freitag registrierten die Behörden knapp 22 000 Neuinfektionen und etwa 480 Corona-Tote./jon/DP/he