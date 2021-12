Italien: Für Präsenzunterricht - Militär soll bei Corona-Test helfen

ROM (dpa-AFX) - Italien will mit Hilfe des Militärs die Auswertung von Corona-Tests aus Schulen und Kontaktverfolgung verstärken, um den Präsenzunterricht aufrecht erhalten zu können. Die Regierung habe den Corona-Kommissar General Francesco Paolo Figliuolo beauftragt, einen Plan auszuarbeiten, um die schnelle Untersuchung von Tests aus Klassen mit möglichen Infektionsfällen zu erhöhen, hieß es in einer Mitteilung am Mittwochabend. Demnach will die Armee zusätzlich zur bestehenden Test-Infrastruktur elf Molekularbiologie-Labore des Militärs in acht Regionen nutzen. Die Einrichtungen sollen Corona-Tests untersuchen, die von mobilen Teams der Armee zu Hause gemacht wurden.

Wegen der steigenden Infektionszahlen entschied die Regierung in dieser Woche laut Medienberichten, dass Klassen mit mehr als zwei positiv getesteten Schülern in den Distanzunterricht müssen. Für die über Zwölfjährigen, die sich schon impfen lassen können, ist demnach eine Abstufung vorgesehen, so dass ab dem zweiten Corona-Fall zunächst nur die Nicht-Geimpften von zu Hause den Unterricht mitmachen. Regierungschef Mario Draghi ist Befürworter des Präsenzunterrichts. Die Jungen und Mädchen seien zuvor ein Jahr im Distanzunterricht gewesen und das habe ihnen nicht gut getan, erklärte er Ende November./jon/DP/ngu