Italien: Industrie produziert deutlich mehr

ROM (dpa-AFX) - Die Industrie in Italien hat nach der Schwächephase zu Jahresbeginn wieder deutlich mehr hergestellt. Die gesamte Produktion stieg von Januar auf Februar um 4,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beträgt der Anstieg 3,3 Prozent. Die Erwartungen von Analysten wurden jeweils klar übertroffen. Zu Jahresbeginn hatten die Industriebetriebe noch einen merklichen Produktionsrückgang verzeichnet.

Besonders stark entwickelte sich im Februar im Monatsvergleich der Konsumgütersektor, wo die Aktivität um 5,2 Prozent stieg. Auch Vorleistungs- und Investitionsgüter wurden mehr produziert./la/jsl/jha/