Italien: Inflation sinkt nicht so stark wie erwartet

ROM (dpa-AFX) - In Italien hat sich die Inflation nicht so stark wie erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode ermittelten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Juli zum Vorjahresmonat um 1,0 Prozent, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Juni hatte die Inflationsrate bei 1,3 Prozent gelegen.

In einer ersten Schätzung hatte Istat für Juli noch eine etwas geringere Inflationsrate von 0,9 Prozent gemeldet und Analysten hatte mit einer Bestätigung der ersten Erhebung gerechnet.

Trotz der leichten Aufwärtsrevision der Inflationsrate bleibt die Preisentwicklung in Italien deutlich hinter der in der Eurozone insgesamt zurück. Im gemeinsamen Währungsraum lagen die Verbraucherpreise im Juli 2,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor./jkr/jsl/eas