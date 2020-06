Italien legt Corona-Anleihe für Kleinanleger auf

Rom (Reuters) - Die italienische Regierung will ihre Maßnahmen gegen die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie mit einer neuen Anleihe speziell für Kleinanleger finanzieren.

Das Papier mit dem Namen "BTP Futura" soll vom 6. bis 10. Juli erstmals zum Kauf angeboten werden, wie das Finanzministerium am Montag in Rom mitteilte. Die Laufzeit soll zwischen acht und zehn Jahren betragen. Eine endgültige Entscheidung darüber ist am 19. Juni vorgesehen.

Italien will sich in diesem Jahr rund eine halbe Billion Euro leihen, um die unter der Corona-Rezession leidende Wirtschaft wieder anzuschieben. Dabei soll der Anteil der Kleinanleger, die Staatsanleihen halten, schrittweise verdoppelt werden. Wer das neue Papier bis zum Ende der vorgesehenen Laufzeit hält, soll mit einer Treueprämie belohnt werden. Diese wiederum wird an die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes gekoppelt. Nach dem Sommer soll eine zweite Anleihe ausgegeben werden, kündigte der Chef der Finanzagentur, Davide Iacovoni, an.

Italien gehört zu den am schwersten von der Epidemie getroffenen Ländern. Das Bruttoinlandsprodukt fiel von Januar bis März um 5,3 Prozent zum Vorquartal und damit so stark wie noch nie seit dem Beginn dieser Datenreihe 1995. Zum Vergleich: Die deutsche Wirtschaft schrumpfte im ersten Quartal lediglich um 2,2 Prozent. Die Regierung erwartet für das laufende Jahr einen Wirtschaftseinbruch von etwa acht Prozent. Die EU-Kommission rechnet sogar mit einem Minus von 9,5 Prozent. Ministerpräsident Giuseppe Conte kündigte als Reaktion auf die Krise wirtschaftspolitische Reformen an. So sollen die Bürokratie abgebaut und Investitionen erleichtert werden.