Italien traut China wichtige Rolle bei Friedensverhandlungen zu

ROM (dpa-AFX) - Im Ringen um einen Frieden in der Ukraine traut Italiens Ministerpräsident Mario Draghi China eine entscheidende Rolle zu. Vor einem Online-Gipfel zwischen der EU und China an diesem Freitag gab sich der Regierungschef am Donnerstag in Rom optimistisch. "China könnte einer der Hauptakteure werden, wenn es darum geht, beide Seiten anzunähern." Die Chinesen sind Verbündete Russlands und haben den Angriff Moskaus auf die Ukraine bislang nicht verurteilt. Im Gegenteil: Peking kritisierte zuletzt immer wieder den Westen, etwa wegen der Osterweiterung der Nato.

Auch Italien selbst will bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung und im Anschluss bei der Wahrung eines Friedens helfen. Draghi sprach diesbezüglich von einem "positiven Aspekt" für sein Land, dass es in den Verhandlungen sowohl von Russen wie auch Ukrainern als ein möglicher "Garant" für die Zeit nach dem Krieg gesehen werde./msw/DP/jha