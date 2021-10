Italien verstärkt Überwachung vor G20-Gipfel in Rom

ROM (dpa-AFX) - Im Vorfeld des G20-Gipfels Ende Oktober in Rom bereitet sich das italienische Innenministerium auf mögliche Ausschreitungen vor. Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten sei es notwendig, zusätzlich 500 Soldaten einzusetzen, teilte das Ministerium am späten Mittwochabend mit. Außerdem werde die Überwachung des Luftraums über der Hauptstadt und an "sensiblen Zielen" verstärkt. Die Polizei will auch Webseiten und die sozialen Medien ins Visier nehmen. Die Zeitung "La Repubblica" schrieb in ihrer Donnerstagsausgabe, Rom werde von einer umfassenden roten Zone um den Veranstaltungsort "gepanzert".

Der G20-Gipfel ist für den 30. und 31. Oktober im südlichen Teil Roms geplant. Italien hält derzeit den G20-Vorsitz. Es besteht die Sorge vor Ausschreitungen auch mit Blick auf die Krawalle am vergangenen Wochenende in Rom. Am Samstag hatten Menschen gegen die Corona-Regeln der Regierung demonstriert. Dabei kam es zu heftigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Einige Demonstranten griffen den Sitz des Gewerkschaftsbundes CGIL an. Darunter waren auch Anhänger der rechtsextremen Partei Forza Nuova. Mehrere Menschen wurden verletzt./jon/DP/men