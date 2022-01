Italien weiter ohne neues Staatsoberhaupt - Parteien befürworten Frau

ROM (dpa-AFX) - Italien sucht weiter ein neues Staatsoberhaupt. Auch im sechsten Wahlgang erhielt niemand die absolute Mehrheit von 505 Stimmen, wie der Präsident der Abgeordnetenkammer, Roberto Fico, nach der Auszählung am Freitagabend in Rom verkündete. 336 Politiker stimmten für den noch amtierenden Präsidenten Sergio Mattarella, 445 enthielten sich und 106 gaben leere Zettel ab. Ein siebter Wahlgang soll am Samstag ab 9.30 Uhr abgehalten werden.

Die Präsidentenwahl dauert seit Montag an, am Freitag wurden gleich zwei Wahlgänge durchgeführt. 1009 Parlamentarier und Regionenvertreter sind aufgerufen, in der Abgeordnetenkammer in Rom ihre Stimmen abzugeben.

Im fünften Durchlauf votierten die meisten für die aktuelle Präsidentin des Senats, Maria Elisabetta Casellati. Mit 382 Stimmen scheiterte die Politikerin der konservativen Forza Italia jedoch an der erforderlichen absoluten Mehrheit.

Italiens Politik scheint damit auf der Suche nach einem Mann oder einer Frau für das höchste Amt im Staat weiter gespalten. Wegen der komplizierten Lage trafen sich am Abend die Parteichefs der Lega, der Sozialdemokraten und der Fünf-Sterne-Bewegung, die zusammen einen beträchtlichen Teil der Stimmen hinter sich vereinen. Lega-Chef Salvini sprach sich anschließend vor Journalisten für eine "tüchtige Frau" als Staatspräsidentin aus, ohne einen Namen zu nennen. Sterne-Parteichef Giuseppe Conte erklärte ebenfalls, auf eine weibliche Präsidentin zu hoffen./jon/DP/he