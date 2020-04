Italienischer Medienkonzern Mediaset stockt Anteil an ProSiebenSat1 weiter auf

MÜNCHEN/MAILAND (dpa-AFX) - Der italienische Medienkonzern Mediaset hat seine Beteiligung am deutschen Medienunternehmen ProSiebenSat1 weiter aufgestockt. Mit den nun erworbenen 4,1 Prozent der Aktien steigt der Anteil der Italiener an den Münchenern auf 24,2 Prozent, teilte Mediaset am Donnerstag in Mailand mit. Mit bis zu 24,9 Prozent der Stimmrechte liegt Mediaset jetzt nur noch knapp unterhalb einer Sperrminorität. Damit hat der von der Familie des ehemaligen italienischen Regierungschefs Silvio Berlusconi kontrollierte Konzern seinen Zugriff auf ProSiebenSat1 weiter verstärkt./eas/he