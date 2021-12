Italienischer Touristikverband kritisiert Testpflicht für Reisende

ROM (dpa-AFX) - Der italienische Verband der Tourismusbranche sieht nach der Einführung der Corona-Testpflicht für Reisende aus dem EU-Ausland eine Gefahr für das Winterferien-Geschäft. Die ab Donnerstag geltende Anordnung lasse den Tourismusbetrieben wieder einmal keine Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, sagte die Präsidentin des Federturismo, Marina Lalli, am Mittwoch in Rom. "Die Beherbergungsbetriebe und Kulturstädte riskieren wieder einmal, den höchsten Preis zu bezahlen."

Die Maßnahme wird Lalli zufolge unweigerlich zu Stornierungen führen und das Szenario für die Tourismusbranche noch angespannter machen, als es ohnehin schon war. Der Federturismo zeigte Verständnis für die Notwendigkeit, die Gesundheit und Sicherheit aller zu schützen, man müsse aber über die Methode sprechen.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte am Dienstag überraschend eine Anordnung unterschrieben, nach der alle Einreisenden aus dem EU-Ausland einen negativen Corona-Test brauchen, wenn sie nach Italien kommen. Ungeimpfte müssen außerdem fünf Tage in Quarantäne. Die Regelung gilt vom 16. Dezember bis 31. Januar. Die EU-Kommission erklärte am Mittwoch in Brüssel, von Italien nicht über die Entscheidung informiert worden zu sein, was eigentlich 48 Stunden vor einer solchen Maßnahme hätte geschehen müssen./jon/DP/jha