Italiens Geschäftsklima hellt sich vor Virus-Ausbruch auf

Rom (Reuters) - Das italienische Geschäftsklima hat sich vor dem Coronavirus-Ausbruch überraschend aufgehellt.

Das Barometer kletterte um 0,6 auf 110,6 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag mitteilte. Das ist der höchste Stand seit mehr als einem halben Jahr. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang auf 99,4 Zähler gerechnet. Die Stimmung unter den Verbraucher trübte sich hingegen ein: Dieses Barometer fiel wie erwartet um 0,4 auf 111,4 Punkte.

Seit dem Wochenende wurden mehr als 400 Menschen in Italien positiv auf das Coronavirus getestet - so viele wie in keinem anderen europäischen Land. Bislang sind zwölf Menschen an der Infektion gestorben. Die wirtschaftliche Aktivität hat sich in den reichen nördlichen Regionen des Landes - die im Zentrum des Ausbruchs liegen - stark verlangsamt. Öffentliche Veranstaltungen wurden abgesagt, viele Unternehmen haben ihre Mitarbeiter angewiesen, von zu Hause aus zu arbeiten. Bars und Clubs mussten vorzeitig schließen.

Die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone steckte schon vor dem Ausbruch in der Flaute. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im vierten Quartal 2019 um 0,3 Prozent. Die Regierung geht für 2020 bislang noch von einem schwachen Wachstum von 0,6 Prozent aus. Viele Ökonomen rechnen aber inzwischen damit, dass die Wirtschaft schrumpft.