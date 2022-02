Italiens Regierung beschließt Notstand wegen Ukraine-Flüchtlingen

ROM (dpa-AFX) - Die italienische Regierung hat zur Bewältigung der erwarteten Flüchtlingsströme aus der Ukraine einen Notstand bis Jahresende ausgerufen. Das beschloss der Ministerrat am Montag in Rom. Ein Notstand erlaubt der Regierung, in bestimmen Fällen Sofortmaßnahmen ohne vorherige Beratungen im Parlament zu treffen. Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine bereitet sich Italien darauf vor, viele Geflüchtete aufzunehmen - in dem Land lebt eine große ukrainische Gemeinde von geschätzt rund 250 000 Menschen.

In einer ersten Maßnahme machte die Regierung 10 Millionen Euro frei, um die Ankunft der Flüchtlinge zu organisieren. Unter anderem sollen damit die Aufnahmezentren verstärkt werden./msw/DP/he