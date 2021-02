Italiens Sozialdemokraten unterstützen Draghi bei Regierungsbildung

Rom (Reuters) - Die Sozialdemokraten in Italien unterstützen eine Regierungsbildung unter dem früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi als Ministerpräsident.

"Wir bestätigen unser Vertrauen in diese Bemühung", sagte der Vorsitzende der mitte-links Partei PD, Nicola Zingaretti, nach einem zweiten Treffen mit Draghi am Dienstag in Rom. Er sei "sehr zufrieden". Der frühere Chef der Europäischen Zentralbank hatte vergangene Woche von Staatspräsident Sergio Mattarella den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhalten. Auch die 5-Sterne-Bewegung und die rechte Lega haben sich offen für einen solchen Weg gezeigt.

Die 5-Sterne-Bewegung will ab Mittwoch ihre Mitglieder über eine Unterstützung Draghis abstimmen lassen. Ein Ergebnis wird am Donnerstag erwartet.

Die bisherige Regierung unter Ministerpräsident Giuseppe Conte war zerbrochen, nachdem ihr die Partei Italia Viva des früheren Ministerpräsidenten Matteo Renzi im Streit über die Verwendung der EU-Corona-Hilfen die Unterstützung entzogen hatte. Die Regierungskrise trifft das Land inmitten einer schweren Wirtschaftskrise. Italien war in der ersten Welle der Pandemie mit am schlimmsten betroffen.