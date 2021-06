ITM POWER - Durststrecke überwunden!?

ITM Power PLC - WKN: A0B57L - ISIN: GB00B0130H42 - Kurs: 5,120 € (L&S)

Dem großen Hype im Wasserstoffsektor folgte Anfang des Jahres die Ernüchterung. Das bekamen auch Anleger der ITM-Power-Aktie zu spüren. Die Aktie kam ins Trudeln und verlor über die letzten Wochen fast 60 % an Wert. Seit Mitte Mai scheint man jedoch das unruhige Fahrwasser verlassen zu wollen. Die Bullen nutzen einen mittelfristigen Unterstützungsbereich, um wieder Druck zu machen. Auch zum Beginn der neuen Handelswoche kann die Aktie auf Tradegate leicht zulegen. Die Bullen attackieren damit erneut die seit Januar deckelnde Abwärtstrendlinie.

Der aktuelle Stabilisierungsversuch in der ITM-Power-Aktie ist vielversprechend und bietet das Potenzial, einen mittelfristigen Boden auszubilden. Sollte man dieses Potenzial nutzen können, wären in den nächsten Wochen zunächst Gewinne auf 6,27 EUR und später dann bis in den Bereich des neuen Allzeithochs bei und oberhalb von 8,50 EUR möglich.

Vollständig über den Berg ist die Aktie aber noch nicht. Eine ähnliche Entwicklung wie die aktuelle gab es auch Ende April und damals konnten sich die Käufer trotz guter Ausgangsbasis nicht durchsetzen. Um jetzt entspannen zu können, wäre es nicht verkehrt, die Abwärtstrendlinie zügig zu überwinden und gleichzeitig im Rahmen kleinerer Konsolidierungen nicht mehr nachhaltig unter 4,93-4,56 EUR zurückzufallen.

Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach