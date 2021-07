IWBI kooperiert mit führenden Unternehmen bei der Einführung des WELL Enterprise Provider-Siegels

WELL EPs integrieren WELL-Lösungen in ihr Serviceangebot, um Gesundheit und Wohlbefinden wirksamer zu fördern

Das International WELL Building Institute (IWBI) hat heute die Kennzeichnung „WELL Enterprise Provider“ (WELL EP) für Organisationen eingeführt, die ihre Expertise bei der Bereitstellung eines umfangreichen Spektrums von WELL-Lösungen auf Portfolio- oder Unternehmensebene nachgewiesen haben. WELL-EPs begleiten ihre Kunden bei der Identifizierung und Umsetzung von WELL-Strategien und helfen Unternehmen, ihre weitergefassten Geschäftsziele in Bereichen wie Umwelt-, Sozial- und Governance-Reporting (ESG), Personal- und Sozialkapitalmanagement sowie Konzepte und Richtlinien für Arbeitsumgebungen zu verwirklichen.

Im Rahmen dieses neuen Programms arbeiten IWBI und WELL EPs zusammen, um die zahlreichen Vorteile von WELL-Lösungen für Immobilienportfolios und ganze Unternehmen effektiver zu nutzen. Unternehmen, die das WELL EP-Siegel erhalten haben, stellen ihre nachweisliche WELL-Kompetenz in Verbindung mit maßgeschneiderten Ressourcen bereit, um der wachsenden Nachfrage nach Gesundheit und Wohlbefinden für Mitarbeiter, Kunden und Gemeinden gerecht zu werden.

„Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verlangt der exponentielle Anstieg bei der Einführung von WELL-Lösungen nach innovativen Ansätzen, um Supportleistungen in großem Umfang anbieten zu können“, so Rachel Hodgdon, President und CEO bei IWBI. „Wir haben das WELL Enterprise Provider-Pilotprojekt in Kooperation mit mehr als einem Dutzend Organisationen weltweit gestartet, um gemeinsam eine Lösung für diesen Bedarf zu gestalten.“ Zu den Pilotteilnehmern gehörten Beratungsunternehmen, Immobilienfirmen sowie Design- und Architekturbüros.

„Der gemeinsame Entwicklungsprozess mit unserer Community ist ein Markenzeichen von IWBI“, fügte Rachel an. „Wir haben mit den Teilnehmern des Pilotprojekts zusammengearbeitet und in großem Umfang von ihrer Expertise bei der Servicebereitstellung für Enterprise-Kunden profitiert. Unser neues WELL EP-Netzwerk wird nahtlos WELL-Lösungen bereitstellen und auf diese Weise unsere gemeinsamen Ziele der Markttransformation zügig vorantreiben.“

Teilnehmer des Pilotprojekts waren Ernst & Young LLP, CBRE, Cushman & Wakefield in the Americas, JLL, Savills China, ARUP, HOK, M Moser Associates, Environmental Market Solutions Inc. (EMSI), BEE Incorporations, Shanghai Research Institute of Building Sciences Co., Ltd (SRIBS), A SustainAble Production (ASAP), Ecoworks Studio, und En3 Sustainability Solutions. Weitere Informationen zum WELL EP-Programm und den Unternehmen, die sich bereits für das Programm angemeldet haben, sind hier verfügbar.

Über das International WELL Building Institute

Das International WELL Building Institute (IWBI) ist eine gemeinnützige und weltweit führende Organisation mit dem Ziel, auf die Bedürfnisse von Menschen ausgerichtete Gebäude zu fördern und eine globale Gesundheitskultur voranzubringen. Darüber hinaus unterstützt das IWBI seine Community durch die Verwaltung des WELL Building Standard (WELL) und des WELL Health-Safety-Ratings, die Vergabe der WELL AP-Akkreditierung, praxisorientierte Forschung, Entwicklung von Bildungsressourcen sowie seinen Einsatz für Maßnahmen, die Gesundheit und Wohlbefinden überall fördern. Weitere Informationen über WELL sind hier erhältlich.

International WELL Building Institute pbc ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Delos Living LLC. International WELL Building Institute, IWBI, the WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, the WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Health-Equity, WELL Performance, WELL Enterprise Provider, WELL EP, WELL und andere sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder Prüfzeichen des International WELL Building Institute in den USA und anderen Ländern.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210729006234/de/

Pressekontakte:

Yan Tai

Liz Peters

media@wellcertified.com