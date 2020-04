IWF-Chefin dringt auf Fristverlängerung für Verhandlungen nach Brexit

LONDON (dpa-AFX) - Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) hat Großbritannien dazu angehalten, angesichts der Corona-Pandemie die Verhandlungsfrist zur Klärung der Beziehungen zur Europäischen Union nach dem Brexit zu verlängern. Wegen der "beispiellosen Unsicherheit" sei es "klug, nicht noch mehr hinzuzufügen" und auf eine Vereinbarung über die künftigen Handelsbeziehungen zum 31. Dezember zu bestehen, zitierte der Sender BBC IWF-Direktorin Kristalina Georgieva am Donnerstag.

Großbritannien hatte die EU Ende Januar verlassen, doch gilt noch bis zum Jahresende eine Übergangsphase, in der sich praktisch nichts ändert. Gelingt bis zum Fristende kein Abkommen, drohen Zölle, verschärfte Warenkontrollen an den Grenzen und andere Verwerfungen für die Wirtschaft.

"Ich hoffe wirklich, dass alle politischen Entscheidungsträger überall darüber nachdenken, (die Unsicherheit) zu verringern", sagte Georgieva. "So schwierig es auch ist, wir sollten es nicht noch schwieriger machen."

Die EU und Großbritannien hatten sich am Mittwoch nach einer Zwangspause in der Corona-Krise auf drei neue Verhandlungsrunden im April, Mai und Juni verständigt. Eine Verlängerung der Verhandlungsfrist lehnt die Regierung von Premier Boris Johnson nach wie vor ab, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte.

Eine Einigung ist bisher nicht in Sicht. Eine erste Verhandlungsrunde im März verlief holprig. Zuletzt liefen nur Expertengespräche über mögliche Vertragstexte./bs/DP/fba