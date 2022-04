IWF erhöht Hilfsprogramm für Ukraines Nachbarn Moldau

WASHINGTON (dpa-AFX) - Infolge des russischen Angriffskriegs im Nachbarland Ukraine will der Internationale Währungsfonds (IWF) sein Hilfsprogramm für Moldau ausbauen. Das bestehende Kreditpaket solle um rund 267 Millionen US-Dollar (245 Millionen Euro) auf insgesamt 815 Millionen Dollar erhöht werden, wie der IWF am Dienstag mitteilte. "Der Krieg in der Ukraine hat bedeutende Auswirkungen für die Wirtschaft Moldaus", erklärte der IWF. Die Handelsbeziehungen seien gestört und Energiepreise gestiegen. Das Wirtschaftswachstum werde in diesem Jahr wohl stagnieren, hieß es weiter.

Das IWF-Direktorium muss der Aufstockung des Hilfsprogramms pro forma noch zustimmen. Daten der Weltbank zufolge leben in Moldau weniger als drei Millionen Menschen. Die Wirtschaftsleistung belief sich demnach zuletzt auf etwa zwölf Milliarden US-Dollar./jbz/DP/men