IWF fordert mehr Zeit für Verhandlungen EU/Großbritannien - "Ist schon schwer genug"

London/Berlin (Reuters) - Großbritannien sollte sich mehr Zeit für die Verhandlungen mit der EU über die künftigen Beziehungen nehmen.

Das forderte die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Kristalina Georgiewa, am Donnerstag in einem Radio-Interview der BBC. "Es ist schon schwer genug. Macht es nicht noch schwieriger", sagte Georgiewa. Die Unsicherheit für die Wirtschaft müsse reduziert werden. Das wäre im Interesse Großbritanniens, der Europäischen Union und der ganzen Welt. Die laufende Übergangsphase sollte über dieses Jahr hinaus verlängert werden.

Wegen der Coronavirus-Pandemie dürften zahlreiche Länder 2020 in eine schwere Rezession rutschen. Inmitten der Turbulenzen wollen Großbritannien und die EU ab kommender Woche über die künftigen Beziehungen reden. Man habe sich auf drei jeweils einwöchige Gesprächsrunden per Videokonferenz geeinigt, teilten der EU-Chefunterhändler Michel Barnier und sein britischer Kollege David Frost am Mittwochabend mit. Sie sollten am 20. April, dem 11. Mai und dem 1. Juni beginnen. Premierminister Boris Johnson hat eine Frist bis Jahresende gesetzt, um einen Vertrag auszuhandeln. Großbritannien strebt einen möglichst ungehinderten Zugang zum europäischen Binnenmarkt an, den die EU nur gewähren will, wenn sich das Vereinigte Königreich weiterhin EU-Standards unterwirft.

"Der Zeitplan bis Jahresende war schon vorher ambitioniert, jetzt wird er aus Sicht der Wirtschaft zunehmend unrealistisch", sagte Ilja Nothnagel vom Deutschen Industrie- und Handelskammerverband. "Neben den Auswirkungen des Coronavirus auch noch mit einem unkalkulierbaren Brexit umzugehen, könnte die betroffenen Unternehmen überfordern." Einer DIHK-Studie zufolge erwarten 58 Prozent der Unternehmen in diesem Jahr für ihre Geschäfte mit dem Vereinigten Königreich eine Verschlechterung. 15 Prozent der deutschen Betriebe planen Investitionsverlagerungen von Großbritannien in andere Staaten.