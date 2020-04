IWF legt Prognose zur Entwicklung der Weltwirtschaft vor

IWF-Chefin Kristalina Georgiewa hat bereits angedeutet, dass der Fonds für dieses Jahr eine schwere Rezession erwartet. Georgiewa wird die Prognose am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) vorstellen. Die IWF-Experten dürften bei der Vorlage ihrer vierteljährlichen Vorhersage betonen, dass der Ausblick wegen der Pandemie noch mit vielen Unsicherheiten verbunden ist. Länger andauernde Beschränkungen des öffentlichen Lebens und des Wirtschaftsgeschehens in vielen betroffenen Ländern könnten zu einer noch tieferen und länger anhaltenden Rezession führen. Im Januar hatte der IWF für 2020 noch ein globales Wirtschaftswachstum von 3,3 Prozent prognostiziert. Vergangene Woche hatte Georgiewa gewarnt, es werde wegen des Coronavirus-Pandemie den schlimmsten Konjunktureinbruch seit der Weltwirtschaftskrise in den 1920er und 30er Jahren geben. Die jüngste Prognose wird im Rahmen der Frühjahrstagung von IWF und Weltbank präsentiert. Wegen des Coronavirus findet die Tagung - zu der sonst Minister, Banker und Experten aus aller Welt nach Washington reisen - allerdings nur virtuell statt.

