IWF und BIZ rufen zur Kooperation bei digitalen Währungen auf

London (Reuters) - Der Internationale Währungsfonds (IWF), die Weltbank und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) haben die Währungshüter rund um den Globus zur Kooperationen bei digitalen Zentralbank-Währungen aufgerufen.

Derartiges Digitalgeld habe grenzüberschreitende Auswirkungen selbst dann, wenn es nur für den Gebrauch in der heimischen Wirtschaft gedacht sei, erklärte IWF-Finanzexperte Tobias Adrian zu einem am Freitag veröffentlichten Bericht der drei Organisationen. Das Dokument wurde für das laufende Treffen der Finanzminister und Notenbank-Gouverneure der G20-Länder in Venedig vorbereitet.

Etwa 90 Prozent aller Notenbanken weltweit loten aus, ob sie digitale Versionen ihrer Währungen ausgeben sollen. Das wirft die Frage nach dem künftigen grenzüberschreitenden Zusammenspiel dieser neuen Devisen und einer möglichen Zusammenarbeit der Währungshüter auf. "Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass Zentralbanken die grenzüberschreitende Dimension in den Blick nehmen", erklärte Jon Cunliffe, Vorsitzender des BIZ-Ausschusses für Zahlungs- und Marktinfrastruktur und stellvertretender Gouverneur für Finanzstabilität der Bank von England.

Laut dem Bericht haben digitale Zentralbank-Währungen - in der Fachwelt mit "CBDC" abgekürzt - das Potenzial, die Effizienz im grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu erhöhen, wenn die Länder zusammenarbeiten. Es gebe unterschiedliche Grade der Integration und Kooperation, die von gemeinsamen Standards bis zur Schaffung internationaler Infrastrukturen im Zahlungsverkehr reichten. Bislang hat noch keines der großen Länder eine digitale Version seiner Währung eingeführt. Am weitesten vorangeschritten ist China. Dort wurden bereits großangelegte Probeläufe mit einem digitalen Yuan in einigen Millionenmetropolen gestartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) will noch entscheiden, ob sie dem Projekt eines digitalen Euro grünes Licht geben will.