IWH-Forscher erwarten im Aufschwung 2021 leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit

Berlin (Reuters) - Die Arbeitslosigkeit in Deutschland wird dem Institut IWH in Halle zufolge trotz eines Wirtschaftsaufschwungs 2021 kaum abnehmen.

Sie dürfte im Jahresdurchschnitt nur um 30.000 Personen unter dem Vorjahresstand liegen, schreiben die Forscher in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Konjunkturausblick. Die Arbeitslosenquote werde voraussichtlich von 5,9 Prozent im laufenden Jahr auf 5,8 Prozent im kommenden Jahr zurückgehen. Für 2022 veranschlagen die Experten einen kräftigeren Rückgang auf 5,4 Prozent.

Die Forscher um IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller weisen daraufhin, dass sich im Zuge der Corona-Krise zwischen Februar und Juli – neuere Daten liegen noch nicht vor – etwa 230.000 Menschen vom Arbeitsmarkt zurückgezogen haben. "Dabei ist zum gegenwärtigen Stand unklar, ob sich diese Personen nur kurzzeitig oder auf Dauer vom Arbeitsmarkt zurückziehen."

Dank milderer Witterung und Impfkampagne dürfte die deutsche Wirtschaft ab dem Frühjahr laut IWH wieder stärker expandieren. Das Institut sagt für 2021 ein Plus beim Bruttoinlandsprodukt um 4,4 Prozent voraus, nach einem Rückgang um fünf Prozent in diesem Jahr. Im Osten Deutschlands fällt demnach sowohl der Rückgang als auch die Erholung deutlich geringer aus.

Laut IWH-Vizepräsident Holtemöller ist das Hauptrisiko für die Konjunktur in Deutschland die Unsicherheit darüber, ob Impfungen die Pandemie in den kommenden Quartalen wirklich beenden werden. Aber auch die gegenwärtige Infektionswelle in Europa berge Gefahren.