IWH - Wirtschaft schrumpft 2020 weniger als in Finanzkrise 2009

Berlin (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft wird nach Prognose des IWH-Instituts in diesem Jahr nicht so stark schrumpfen wie während der Finanzkrise 2009.

Das Bruttoinlandsprodukt dürfte um 5,1 Prozent fallen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Vorhersage des Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). 2009 war es mit 5,7 Prozent so stark eingebrochen wie noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. Die Hallenser Forscher sind damit deutlich optimistischer als etwa ihre Berliner Kollegen vom DIW. Diese erwarten für das laufende Jahr einen Einbruch von mehr als acht Prozent. Für 2021 sagt das IWH 3,2 Prozent Wachstum voraus.

"Die deutsche Wirtschaft wurde von der Pandemie schwer getroffen", betonte IWH-Vizepräsident Oliver Holtemöller. "Allerdings ist der Einbruch nicht so tief wie in den großen Nachbarländern im Euroraum, wo die Zahl der Erkrankungen und Sterbefälle relativ zur Bevölkerung höher liegt." Die Rezession dürfte im zu Ende gehenden zweiten Quartal ihren Tiefpunkt erreichen.

Für die Prognose unterstellen die Forscher eine in etwa gleichbleibende Zahl aktiver Coronafälle. "Unter diesen Bedingungen und gestützt von den wirtschaftspolitischen Maßnahmen dürfte sich die Konjunktur erholen", heißt es auch mit Blick auf das 130 Milliarden Euro große Konjunkturpaket der Bundesregierung. Allerdings bleibe die Belebung "aufgrund der bleibenden Verunsicherung recht zögerlich, zumal ein kräftiger Aufschwung der Exportwirtschaft nicht zu erwarten ist". Die Zahl der Arbeitslosen wird demnach steigen. 2021 soll sie im Jahresschnitt bei 2,93 Millionen liegen, was rund 660.000 mehr wäre als im vergangenen Jahr.