J.P. MORGAN - Trendfortsetzung ist jetzt möglich

Es ist bislang nicht das Jahr der Aktie von J.P. Morgan. Unterm Strich steht sogar ein Minus, während die US-Indizes bereits wieder deutlich gen Norden marschieren. Blickt man allerdings auf die fulminante Rally des Bankentitels im vierten Quartal 2019, so war diese Auszeit mehr als verdient. Ich schreibe bereits in der Vergangenheit, da das Chartbild durchaus in Kürze eine Wiederaufnahme der mittelfristigen Aufwärtsbewegung signalisiert.

Gestern prallte die Aktie am EMA50 ab und zählt heute zu den Gewinnern im Dow Jones. Im Fokus stehen nun die Abwärtstrendlinie seit dem Jahreswechsel und das Zwischenhoch bei 139,29 USD. Steigt der Wert über diese Hürden an, bliebe nur mehr das Allzeithoch bei 141,09 USD als Widerstand übrig. Darüber wäre innerhalb des mehrmonatigen Aufwärtstrendkanals Spielraum vorhanden bis hin zu Kursen um 155 USD.

Absicherungen für Trader, die den übergeordneten Trend weiter spielen möchten, sollten spätestens unter das Tief bei 129,77 USD in den Markt gelegt werden. Wer gerne auf den EMA50 als Support achtet, für den bieten sich Stopps bereits unter 135 USD an.

Fundamental ist die Aktie mit KGVs von 13 und 12 für US-Verhältnisse sogar recht ansprechend bewertet. Freilich ist das Gewinnwachstum auch dementsprechend überschaubar.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 118,69 116,22 118,10 Ergebnis je Aktie in USD 10,72 10,85 11,60 KGV 13 13 12 Dividende je Aktie in USD 3,40 3,78 4,18 Dividendenrendite 2,47 % 2,75 % 3,04 % *e = erwartet

J.P.-Morgan-Aktie

