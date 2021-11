Ja, es ist wirklich eine Rendite von 3.592 % in 5 Jahren

Eine Rendite von 3.592 % in lediglich fünf Jahren klingt fast zu schön, um wahr zu sein? Ja, möglicherweise. Allerdings hätte die Shopify-Aktie sie Foolishen Investoren ermöglichen können. Die Aktie kletterte seit Mitte November des Jahres 2016 von 40,79 Euro auf derzeit 1.506 Euro. Das entspricht eben einer solchen Rendite.

Im Nachhinein ist man als Investor natürlich immer schlauer. Trotzdem bemerke ich, dass ich diese Chance grundsätzlich hätte ergreifen können. Ich investiere seit längerer Zeit, als dieser Betrachtungswinkel es benötigt hätte. Die Shopify-Aktie hätte daher in meinem Depot landen können.

Hätte, wäre, wenn und aber: Ist sie jedoch nicht. Trotzdem gewinne ich aus der Rendite von 3.592 % einige wichtige, Foolishe Lektionen. Hier ist, was ich von dieser bemerkenswerten Performance der Shopify-Aktie für mich persönlich mitnehme.

Rendite von 3.592 % in 5 Jahren: Innovation & Trend

Die Shopify-Aktie mit ihrer Rendite von 3.592 % folgt einem definitiv interessanten Schema. Es geht bei der Aktie um den Megatrend des E-Commerce. Ja, natürlich, das ist das Offensichtliche. Allerdings ist es der Ansatz, wie das Management diesen bedient, der zu dieser Erfolgsgeschichte geworden ist.

Im Endeffekt verkauft das Management selbst gewisse Dinge. Allerdings stellt Shopify Onlinehandelslösungen in den Vordergrund. Das heißt, man kann als angehender Händler einen eigenen Shop für wenig Geld in kurzer Zeit aufbauen. Und ihn konsequent ausbauen, sowie sich weiterer Lösungen des E-Commerce für einen Aufpreis bedienen. Auch die Zahlungsabwicklung gehört inzwischen dazu, was durchaus als zweiter Megatrend gesehen werden kann.

Eine Rendite von 3.592 % wie in unserem heutigen Beispiel ist daher grundsätzlich ein Mix aus einem starken Megatrend und einem innovativen, nicht dagewesenen Ansatz. Sowie einem, der grundsätzlich einen großen Markt adressiert und viel Raum für Wachstum besitzt. Das ist jedenfalls das, was ich zunächst davon mitnehme.

Auch: Ökosystem und Management

Es geht bei einer solchen Aktie mit 3.592 % jedoch auch um andere Dinge. Beispielsweise um ein Ökosystem. Die Shopify-Aktie hat sich einen Kosmos aufgebaut, der inzwischen viele Händler auf sich vereint. Über 40 Mrd. US-Dollar Warenvolumen im Quartal ist eine Größe. Das zeigt, dass diese Plattform möglicherweise selbst irgendwann ein großer Onlinehandels-Kosmos werden kann.

Zudem hat das Management für diese Performance clevere Entscheidungen getroffen. Zunächst einmal das Angebot so auszubauen, dass es Händler nicht nur anzieht. Nein, sondern auch bindet. Im Endeffekt sind die Mehrwertleistungen quasi ein Wettbewerbsvorteil oder ein Burggraben, der mit hohen Wechselkosten einhergeht. Als kleiner Händler überlegt man es sich mit Sicherheit dreimal, bevor man noch einmal von vorne anfängt.

Insofern ist die Rendite der Shopify-Aktie auch das Ergebnis einer hohen Bindung, neben einer guten, trendstarken Anziehung. Sowie eines Managements, das gute Entscheidungen fällt. Beispielsweise auch, in die Zahlungsabwicklung einzusteigen. Ohne Zweifel ist das eine gute Verbindung zum klassischen Kerngeschäft.

Rendite von 3.592 %? Glück & trotzdem noch attraktiv

Zu guter Letzt gehört zu einer Rendite von 3.592 % natürlich auch ein Quäntchen Glück. Von der kleinen Onlinehandelsplattform im Jahre 2016 hin zu einem potenziellen Gegengewicht zu E-Commerce-Branchengrößen bedarf es natürlich der Veränderung der Investitionsthese. Indikatoren wie den guten Ansatz und auch das herausragende Management hätte man sehen können. Natürlich, aber es bleibt ein Chance-Risiko-Balance-Akt. Trotzdem sind das genau die Faktoren, auf die man als Foolisher Investor achten kann.

Übrigens: Ich habe die Shopify-Aktie erst kürzlich gekauft. Zwar glaube ich nicht, dass sie so schnell erneut auf 3.592 % Rendite kommt. Langfristig bin ich jedoch überzeugt, dass die gereiftere Investitionsthese noch immer solide Renditen einfahren kann.

