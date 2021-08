Ja, ich habe diese 3 Fehler bei Dividendenaktien gemacht. Tu dir einen Gefallen: Lass sie lieber

Fehler können Investoren auch bei Dividendenaktien passieren. Obwohl der Ansatz defensiv ist und auf eher konservative Unternehmen setzt, kann es trotzdem Entscheidungen geben, die man im Nachhinein bereut. Natürlich ist es manchmal auch wichtig, aus Fehlern zu lernen. Sie kosten jedoch häufig Lehrgeld.

Wer als Investor aus Fehlern bei Dividendenaktien lernen möchte, muss das nicht zwangsläufig selbst tun. Nein, auch das Lernen von anderen kann eine wichtige Rolle für deinen eigenen Ansatz spielen. Riskieren wir heute daher einen Blick auf drei Fehler, die ich als junger Einkommensinvestor gemacht habe. Du solltest dir zudem selbst einen Gefallen tun und es sein lassen, sie ebenfalls zu begehen.

Fehler bei Dividendenaktien: Die Rendite ist alles

Ein erster Fehler, den ich bei Dividendenaktien gemacht habe, betrifft die Auswahl dessen, was attraktiv ist. Gerade wenn man als Investor an den ersten Einkommensquellen geschnuppert hat und sein passives Einkommen erhält, überlegt man sich schnell das Folgende: Mehr ist einfach mehr. Entsprechend möchte man sein Einkommenspotenzial schnell und zügig steigern.

Allerdings beginnt hier der Fehler, der häufig teuer endet. Viele Dividendenjäger rücken aufgrund dessen die Dividendenrendite in den Fokus. Ihr Ansatz dreht sich darum, lediglich ein hohes passives Einkommen mit wenig Einsatz aufzubauen. Ich bin diesem Ansatz leider ebenfalls gefolgt. Das hat mich teilweise eine Menge Geld gekostet.

Die Dividendenrendite kann eine Kennzahl bei deinem Ansatz bleiben. Trotzdem ist es ein Fehler bei Dividendenaktien, sie zu hoch zu bewerten. Foolishe Investoren sollten vielleicht sogar besonders vorsichtig sein, wenn dieser Wert ohne ersichtlichen Grund relativ hoch ist. Es könnte sich hierbei um eine Falle handeln. Insbesondere, wenn die Ausschüttung nicht nachhaltig ist.

Unterschätze nicht die Kraft des Dividendenwachstums

Ein zweiter Fehler bei Dividendenaktien, den ich zu Anfang gemacht habe, ist außerdem das Unterschätzen des Dividendenwachstums. Für gewöhnlich habe ich sogar Aktien mit 2 oder 3 % Dividendenrendite links liegen gelassen. „Zu wenig“ ist meine reguläre Ausrede gewesen.

Allerdings schlummern hier häufig die Aktien, die nicht ohne Grund auf eine Dividendenrendite von lediglich 2 bis 3 % kommen. Es kann zwar auch wenig attraktive Gründe geben, etwa eine zu teure Bewertung. Manchmal gibt es jedoch ein starkes bis moderates intaktes Wachstum, das wiederum langfristig orientiert für eine bessere Gesamtrendite sorgt. Beziehungsweise für ein solides Dividendenwachstum, das dir über viele Jahre ein hohes, passives Einkommen ermöglicht.

Begehe daher besser nicht den Fehler bei Dividendenaktien, das Dividendenwachstum auszuklammern. Möglicherweise beachtest du ansonsten die besten ausschüttenden Aktien gar nicht, auch wenn sie zu Anfang hoch bewertet sein mögen.

Fehler bei Dividendenaktien: Faule Kompromisse

Zu guter Letzt solltest du außerdem nicht den Fehler bei Dividendenaktien machen, faule Kompromisse einzugehen. Beispielsweise nur auf die Historie zu achten und sie hoch zu bewerten. Oder aber zugunsten einer hohen Dividendenrendite auf ein schlechtes Unternehmen zu setzen.

Wie gesagt: Ich habe das teilweise für eine hohe Dividendenrendite getan. Das hat mich im Endeffekt Lehrgeld gekostet. Achte bei deiner Investitionsthese daher darauf, dass dir der Gesamtmix wirklich zusagt. Ansonsten überlege dir, ob es nicht bessere Alternativen gibt.

