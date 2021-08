Ja, ich würde auch mit 50 Euro pro Monat mit dem Investieren starten: Aus diesen 3 Gründen!

Mit 50 Euro pro Monat das Investieren starten: Lohnt sich das überhaupt? Es gibt immer wieder Fälle, in denen sich eine solche Frage stellt. Dabei herrscht leider manchmal der Irrglaube, dass man für Börse und Aktien ein hohes Vermögen benötigt. Um das klar zu formulieren: Das ist nicht mehr wahr.

Ich würde auch mit 50 Euro pro Monat mit dem Investieren beginnen. Die folgenden drei Gründe könnten vielleicht auch dich umstimmen. Vor allem, wenn du zweifelst, könnten die nachfolgenden Zeilen überaus wertvoll sein.

Mit 50 Euro pro Monat investieren: Möglich!

Ein erster Grund, warum ich auch mit 50 Euro pro Monat das Investieren starten würde, ist, dass die Möglichkeit inzwischen existiert. Du kannst zwar vermutlich aufgrund der Gebühren nicht in jedem einzelnen Monat eine Aktie kaufen. Musst es aber auch nicht. Es gibt schließlich andere Varianten.

Insbesondere kann man als Foolisher Investor, der zunächst 50 Euro pro Monat investieren möchte, auf Sparpläne setzen. Das betrifft natürlich zum einen kostengünstige ETFs und Indexfonds, die man besparen kann. Aber auch Aktien, die inzwischen zumindest mit kostengünstigen Sparplänen verbunden sein können.

Es gibt daher im Endeffekt keine Ausreden, warum man nicht anfangen sollte, sein Geld anzulegen. Selbst vermeintlich kleinere Beträge können langfristig orientiert in breite Märkte oder einzelne Produkte investiert werden.

Bedenke: Du kannst dich noch steigern

Wer außerdem jetzt 50 Euro pro Monat investiert, der sollte bedenken, dass dieser Betrag noch steigerungsfähig ist. Vielleicht kannst du jetzt für einige Jahre „nur“ diesen Betrag entbehren. Allerdings könnte dein Einkommen über Jahre hinweg möglicherweise noch steigen. Dann wiederum sind deine finanziellen Möglichkeiten vielleicht auch etwas größer.

Trotzdem ist es wichtig, so früh wie möglich mit dem Investieren zu starten. 50 Euro pro Monat stellen einen ersten Grundstock dar, der zumindest direkt anfängt sich zu verzinsen und zu verzinseszinsen. Daraus könnte langfristig orientiert ein Vermögen anwachsen. Übrigens ein dritter Grund, weshalb du dich hiervon nicht abhalten lassen solltest.

50 Euro pro Monat investieren: Das ist möglich

Wer 50 Euro pro Monat investieren kann, der könnte trotzdem ein Vermögen aufbauen. Dank einer soliden Rendite und dem Zins- und Zinseszinseffekt sind über Jahre und Jahrzehnte höhere Geldbeträge möglich. Lass uns hier ein wenig herumrechnen.

Wenn wir von einer durchschnittlichen Rendite von 8 % pro Jahr ausgehen, die beispielsweise bei ETF-Sparplänen möglich sein könnten, wäre nach drei Jahrzehnte ein Vermögen von fast 71.000 Euro aufgebaut. Ja, du hast richtig gelesen: 71.000 Euro. Dabei investierst du selbst einen Betrag von 18.000 Euro, fast 53.000 Euro kämen an Rendite dazu. Wirklich ein bemerkenswertes Rechenbeispiel.

Wir sehen daher: 50 Euro pro Monat investieren kann grundsätzlich ein Weg sein, um mit dem Vermögensaufbau beginnen. Es ist möglich, es ist zunächst einmal ein Anfang. Und es ist langfristig orientiert ein lukrativer Weg.

Der Artikel Ja, ich würde auch mit 50 Euro pro Monat mit dem Investieren starten: Aus diesen 3 Gründen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Ist diese Aktie das „nächste Netflix“ (und ein Corona-Gewinner)?

Wegen Corona-Isolation nimmt zurzeit ein Trend doppelt an Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming.

Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend… und wir werden ihn vermutlich verlieren…!“. Dieses Unternehmen ist in den Augen unserer Analysten eine Top-Gaming-Empfehlung, und könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen. In unserem Bericht möchten wir dir gerne alle Einzelheiten über diese Top-Empfehlung an die Hand geben.

Klick hier, um den Bericht herunterzuladen - und wir verraten dir den Namen dieser Top-Empfehlung … komplett kostenfrei!

Motley Fool Deutschland 2021

Foto: Getty Images