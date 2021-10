JAB kündigt Partnerbeförderungen als Teil der nächsten Führungsgeneration an

Joachim Creus zum Managing Partner befördert; Ricardo Rittes zum Senior Partner befördert; Trevor Ashley zum Partner befördert

Beförderungen folgen auf Ernennungen von Lubomira Rochet und Patricia Capel als Partner Anfang dieses Jahres; David Bell als Senior Partner

JAB gab heute eine Reihe von Partnerschafts-Beförderungen bekannt, darunter Joachim Creus zum Managing Partner, Ricardo Rittes zum Senior Partner und Trevor Ashley zum Partner. Die Beförderungen treten sofort in Kraft und sind ein weiterer Schritt in der Investition von JAB in seine zukünftigen Führungskräfte.

Joachim Creus, Managing Partner und stellvertretender Vorsitzender. Herr Creus kam 2010 zu JAB und spielte in seiner mehr als zehnjährigen Tätigkeit bei der Firma eine wesentliche Rolle beim Aufbau von JAB zu einer globalen Investmentfirma mit einem verwalteten Kapital von mehr als 50 Milliarden USD in ihrem gesamten Ökosystem. Er stand im Mittelpunkt der großen Investitions- und Expansionsinitiativen von JAB, einschließlich der Plattformübernahmen und der Gründung von JAB Consumer Partners (vormals JAB Consumer Fund). Herr Creus mit Sitz in London ist der designierte Nachfolger des Vorsitzenden Peter Harf und wird weiterhin intensiv mit der alten Ankeraktionärsgruppe von JAB zusammenarbeiten und diese unterstützen.

„In den letzten 10 Jahren hat Joachim an meiner Seite JAB aufgebaut“, sagte Olivier Goudet, Managing Partner und CEO von JAB. „Er war das Herzstück von Transaktionen im Wert von mehr als 100 Milliarden USD auf der ganzen Welt und ich bin stolz darauf, dass er diese wichtige Rolle übernimmt.“

„Joachim ist der Architekt unserer Governance-Struktur. Durch jahrelange Hingabe und Führung hat er sich das Vertrauen und den Respekt unseres gesamten Ökosystems verdient“, sagte Peter Harf, Managing Partner und Vorsitzender von JAB. „Unsere Mitarbeiter sind unser größtes Kapital und mit Joachim, der das JAB-Team leitet, werden wir weiterhin langfristig nachhaltigen Wert schaffen.“

Ricardo Rittes, Senior Partner. Herr Rittes kam 2019 als Partner zu JAB und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalmärkte und Finanzrisikomanagement in Nordamerika, Europa und Lateinamerika mit. Im Laufe seiner Karriere hat er Finanzierungen in Höhe von über 100 Milliarden USD für JAB und seine Portfoliounternehmen sowie bei AB InBev durchgeführt, wo er als Global Treasurer und CFO von Ambev, einem an der NYSE gehandelten Unternehmen, tätig war. Herr Rittes hat seinen Sitz in São Paulo.

Trevor Ashley, Partner. Herr Ashley kam 2016 als Principal zu JAB und bringt fast 20 Jahre Investmenterfahrung im Konsumgütersektor mit. Er hat viele der frühen Wachstumsinvestitionen von JAB im gesamten Portfolio initiiert und geleitet, darunter im Bereich Heimtierbedarf sowie im Bereich Kaffee und Getränken. Vor seiner Tätigkeit bei JAB war Trevor in der Consumer M&A Group bei Piper Jaffray & Co., Vice President bei Rosewood Capital und Gründungsdirektor bei Glenbrook Consumer Partners. Herr Ashley hat seinen Sitz in Washington, DC.

Herr Goudet fügte hinzu: „Die heutigen Beförderungen spiegeln zusätzlich zu den Anfang des Jahres angekündigten Ernennungen unser anhaltendes Engagement wider, unsere Mitarbeiter anzuziehen, zu fördern und in sie zu investieren, um ein Führungsteam zu etablieren, das bereit ist, auch in Zukunft weiteres Wachstum und Wertschöpfung zu erzielen.“

Über JAB

Die JAB Holding Company investiert in konsumorientierte Branchen mit attraktiver langfristiger Dynamik, einschließlich starker Wachstumsaussichten, attraktiver Margen- und Cashflow-Charakteristika und bewährter Resilienz. Zusammen mit JAB Consumer Partners ist die JAB Holding Company der größte Anteilseigner von Keurig Dr Pepper, einem führenden Unternehmen auf dem nordamerikanischen Getränkemarkt, und hält die Mehrheitsbeteiligungen an JDE Peet's, dem größten reinen Konsumgüter-Kaffeeunternehmen der Welt ; NVA, eine der weltweit größten Plattformen für Tierpflegedienste; Krispy Kreme Doughnut, ein weltweit führender Anbieter von Donuts und anderen süßen Leckereien in Premiumqualität; Panera Brands, eines der weltweit größten Fast-Casual-Restaurantunternehmen, zu dem Caribou Coffee und Einstein Bagels gehören; Pret A Manger, ein führendes Unternehmen auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel; Espresso House, die größte Marken-Coffeeshop-Kette in Skandinavien. Die JAB Holding Company ist außerdem der größte Anteilseigner von Coty Inc. einem weltweit führenden Unternehmen der Kosmetikbranche, und besitzt das Luxusgüterunternehmen Bally.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211008005589/de/

The One Nine Three Group für JAB

Zach Siegel: zach@the193.com