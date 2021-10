JAB und BNP Paribas Cardif geben strategischen Zusammenschluss für Gesundheitspflege für Haustiere bekannt

JAB und BNP Paribas Cardif werden in GB, EMEA und Lateinamerika eine Reihe von Haustierversicherungen und anderen Dienstleistungen im Bereich Gesundheitspflege für Haustiere anbieten

Strategische Partnerschaft folgt auf aktuelle Übernahmen führender US-amerikanischer Anbieter von Haustierversicherungen durch JAB zur Erweiterung der globalen Haustierversicherungsplattform des Unternehmens

JAB und der Versicherer BNP Paribas Cardif haben heute einen strategischen Zusammenschluss bekannt gegeben, in dessen Rahmen beide Unternehmen in GB, EMEA und Lateinamerika eine Reihe von Haustierversicherungsleistungen anbieten werden. Es besteht die Aussicht, dass im Laufe der Zeit noch weitere Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitspflege für Haustiere hinzukommen werden. Im Rahmen der Vereinbarung wird JAB eine Mehrheitsbeteiligung an einer neuen Holdinggesellschaft innehaben, zu der BNP Paribas Cardif mit seiner Tochtergesellschaft Cardif Pinnacle beitragen wird, deren Schwerpunkt auf dem wachstumsstarken Sektor für Haustierversicherungen liegt. BNP Paribas Cardif wird sich weiter maßgeblich an den Aktivitäten im Bereich Gesundheitspflege für Haustiere beteiligen und die Entwicklung dieses Zusammenschlusses weiterhin mit einem Anteil am Unternehmen unterstützen. Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen wie etwa der Genehmigung vonseiten der zuständigen Behörden.

Cardif Pinnacle hat ein führendes Unternehmen für Haustierversicherungen aufgebaut, das Lösungen für Partner und Haustierbesitzer auf der Grundlage von Innovationen und einer skalierbaren Plattform anbietet. Die Geschäftsidee des Unternehmens beruht auf digitalen Services, künstlicher Intelligenz und der ständigen Verbesserung sowohl der Technologien als auch der Customer Journey. So soll der sich weiterentwickelnde Bedarf der Partner und Kunden von Cardif Pinnacle unterstützt werden.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit JAB ein ganzheitliches Paket mit Versicherungs- und Gesundheitsleistungen für Haustiere liefern können“, sagte Pauline Leclerc Glorieux, CEO von BNP Paribas Cardif. „Wir sind überzeugt davon, dass uns die Kombination aus dem Know-how von BNP Paribas Cardif über globale Partnerschaften und den starken technischen Ressourcen, die das Unternehmen aus umfassender Erfahrung gewinnen konnte, mit dem Fachwissen von JAB beim Aufbau von Weltklassemarken und der Entwicklung von Plattformen in eine ideale Position bringt, um zu einem der führenden Akteure in der wachsenden Branche der Gesundheitspflege für Haustiere zu werden.“

Das zentrale Ethos von Cardif Pinnacle gründet auf langfristigen strategischen Partnerschaften mit hoch angesehenen Organisationen, die das Engagement des Unternehmens für Kundenservice teilen. Grundlegendes Prinzip dieses neuen Joint Venture wird für das Unternehmen weiterhin sein, sich auf die Erfüllung des Bedarfs seiner Partner zu konzentrieren.

Mit diesem Zusammenschluss wird die Plattform von JAB für Haustierversicherungen erheblich verbessert und auf GB, EMEA und Lateinamerika ausgedehnt. Über seine Plattform Independence Pet Holdings (zuvor Iguana Capital) übernahm JAB kürzlich mehrere führende US-amerikanische Haustierversicherungsgesellschaften, darunter Figo Pet Insurance und den Haustierversicherungsbereich von IHC.

„Auch wenn der europäische Markt für Haustierversicherungen der zweitgrößte der Welt ist, variieren Qualität und Verfügbarkeit der Services von Land zu Land beträchtlich“, fügte Dirk Beeckman, Versicherungspartner bei JAB, hinzu. „Unsere Zusammenarbeit mit BNP Paribas Cardif spiegelt eine gemeinsame Vision wider: Die Haustierbesitzer in Großbritannien und Europa haben etwas Besseres verdient, und durch diese Bündelung unserer Kräfte können wir auf der starken Fachkompetenz und dem Support von BNP Paribas Cardif aufbauen, um in neue Märkte einzusteigen und schnelleres, langfristiges Wachstum zu realisieren.“

Über JAB

Die JAB Holding Company investiert in konsumorientierte Branchen mit attraktiver langfristiger Dynamik, einschließlich starker Wachstumsaussichten, attraktiver Margen- und Cashflow-Eigenschaften und bewährter Resilienz. Zusammen mit JAB Consumer Partners ist die JAB Holding Company der größte Anteilseigner von Keurig Dr Pepper, einem führenden Unternehmen auf dem nordamerikanischen Getränkemarkt, und hält Mehrheitsbeteiligungen an JDE Peet’s, dem größten reinen Konsumgüter-Kaffeeunternehmen der Welt, NVA, einer der weltweit größten Plattformen für Tierpflegedienste, Independence Pet Holdings, einem führenden Anbieter von Haustierversicherungen, Krispy Kreme Doughnut, einem weltweit führenden Anbieter von Donuts und anderen süßen Leckereien in Premiumqualität, Panera Brands, einem der weltweit größten Fast-Casual-Restaurantunternehmen, zu dem Panera Bread, Caribou Coffee und Einstein Bagels gehören, Pret A Manger, einem führenden Unternehmen auf dem Markt für verzehrfertige Lebensmittel, und Espresso House, der größten Marken-Coffeeshop-Kette in Skandinavien. Die JAB Holding Company ist außerdem der größte Anteilseigner von Coty Inc., einem weltweit führenden Unternehmen der Kosmetikbranche, und Besitzer des Luxusgüterunternehmens Bally.

Über Cardif Pinnacle

Cardif Pinnacle ist die britische Versicherungsgesellschaft innerhalb von BNP Paribas Cardif, die eine Präsenz in 33 Ländern auf der ganzen Welt hat. Das Unternehmen gehört zur globalen Bankengruppe BNP Paribas, einem europäischen Marktführer mit erheblicher internationaler Reichweite. Als Versicherungstochter von BNP Paribas ist BNP Paribas Cardif weltweit das führende Unternehmen für Bankassurance-Partnerschaften und Kreditnehmerversicherungen. Innerhalb Großbritanniens entwickelt Cardif Pinnacle Produkte und Services mit Schwerpunkt auf dem Markt für Haustierversicherungen.

