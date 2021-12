Jabra und UMA liefern integrierte Lösungen für Tagungsräume zur Transformation des Arbeitsplatzes

Jabra und UMA haben sich zusammengeschlossen,um innovative Lösungen für Videokonferenzen und Tagungsräume zu entwickeln, die es ermöglichen, Jabra-Geräte nahtlos von zentraler Stelle aus über das UMA-Dashboard mit Echtzeit-Analysen zu verwalten. Mit den intelligenten PanaCast-Videokonferenzkameras von Jabra können Anwender die Belegung von Besprechungsräumen verwalten und über einen Desktop, ein Smartphone oder ein Anzeigefeld im Tagungsraum kontrollieren, um die Nutzung der Bürofläche zu optimieren.

Das einzigartige 180-Grad-Sichtfeld der Modelle Jabra PanaCast und PanaCast 50 deckt den gesamten Raum ab und generiert anonyme Raumbelegungsdaten. Dadurch werden Echtzeitinformationen in das UMA-Dashboard eingespeist, die Einblicke und Analysen ermöglichen. UMA stellt automatisch einen Tagungsraum zur Verfügung, der gebucht werden kann, falls eine Veranstaltung nicht stattfindet. Die Räume können auch durch einfaches Betreten automatisch gebucht werden.

Im Zuge der Umstellung auf hybride Arbeitsformen überdenken Unternehmen ihre Technologieinvestitionen und die Nutzung der Büroflächen. UMAermöglicht es den Anwendern, die Nutzung von Tagungsräumen und Schreibtischen sowie audiovisuelle Geräten zu verwalten – und das alles über ein einziges Management-Tool („Single-Pane-of-Glass“). Unternehmen sind nun in der Lage, ihre Einrichtungen und die technologische Infrastruktur zu optimieren, um einen effizienten und sicheren Arbeitsplatz zu schaffen, der den Richtlinien des Covid-Winterplans entspricht.

Das kombinierte Leistungsversprechen von UMA und Jabra ermöglicht es den Kunden, durch Business Intelligence und einfachere Mechanismen zur Unterstützung und Wartung ihrer Konferenzraumtechnologie eine bessere Rendite aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen. Anwender können den Status von Jabra-Geräten überprüfen sowie per Fernzugriff Probleme diagnostizieren und beheben und sogar Software-Updates durchführen.

Nigel Dunn, Managing Director, EMEA North bei Jabra, sagt: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit UMA, um einen neuen Standard für Konferenzraumlösungen für hybrides Arbeiten zu schaffen. Die datengesteuerten Erkenntnisse und Analysen von Jabra PanaCast geben einen Echtzeit-Überblick über die Nutzung des Arbeitsplatzes und ermöglichen es Unternehmen, effizienter zu arbeiten und ihre Immobilien optimal zu nutzen. Jetzt ist es an der Zeit, über die Zukunftsfähigkeit von Büros nachzudenken und Konferenzen sowie die Buchung von Tagungen auf eine neue Stufe heben.“

Nathan Rogers, Head of Channel bei UMA, erklärt: „Ich freue mich auf den Aufbau einer starke Partnerschaft mit Jabra. Die Integration von UMA und Jabra wird Unternehmen aussagekräftige Erkenntnisse liefern, die fundierte Einblicke in die Nutzung ihrer Immobilien bieten. UMA bietet eine vereinfachte Benutzererfahrung bei der Buchung von Konferenzräumen, und in Verbindung mit dem Jabra PanaCast stehen den Unternehmen erweiterte analytische Daten zur Verfügung. Die Audioerfahrung von Jabra und die intelligente UC-Technologie in Verbindung mit unserer Workplace-Software verschaffen den Benutzern einen entscheidenden Vorteil.

Die Zusammenarbeit mit unseren gemeinsamen britischen und europäischen Vertriebshändlern bedeutet, dass die Kunden von Wiederverkäufern und Integratoren ein einheitliches Konzept erhalten.“

Die Jabra PanaCast wird bereits heute von der UMA-Plattform unterstützt, das Modell PanaCast 50 wird Anfang 2022 folgen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.jabra.co.uk/Business/for-your-platform/uma

Über Jabra

Jabra ist eine weltweit führende Marke für Audio-, Video- und Kollaborationslösungen, die entwickelt wurden, um Verbraucher und Unternehmen zu unterstützen. Wir sind stolz darauf, Teil der GN Group zu sein, und haben uns zum Ziel gesetzt, Menschen mehr hören, mehr tun und mehr sein zu lassen, als sie jemals für möglich gehalten haben. Jabra ist führend in der Technik und baut auf 150 Jahre Pionierarbeit innerhalb der GN-Gruppe auf.

So können wir integrierte Tools für Kontaktzentren, Büros und Kollaboration entwickeln, mit denen Fachleute von überall aus produktiver arbeiten können, sowie drahtlose Kopf- und Ohrhörer, mit denen Verbraucher Anrufe, Musik und Medien besser genießen können. Die 1869 gegründete GN-Gruppe ist in 100 Ländern tätig und steht für Innovation, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. GN beschäftigt 6.500 Mitarbeiter und erzielte 2020 einen Jahresumsatz von 13,4 Mrd. DKK. Die Marke Jabra erwirtschaftet ca. 8,7 Mrd. DKK und beschäftigt 1.900 Mitarbeiter. „GN makes life sound better“. GN ist an der Börse in Kopenhagen gelistet. www.jabra.com

Über UMA

UMA ist eine innovative Software-as-a-Service-Plattform für den Arbeitsplatz, die Technologien für Internet-of-Things, Audio, Video und Kollaboration miteinander verbindet und die Arbeitsumgebung digitalisiert.

Mit seiner Leidenschaft für optimierte Technologie am Arbeitsplatz bietet UMA Anwendern die Möglichkeit, Ressourcen zu buchen und zu verwalten sowie Raum- und Umgebungsbedingungen zu optimieren, um diese an die vielfältigen Bedürfnisse der Mitarbeiter anzupassen.

UMA wurde in Halifax, Yorkshire, Großbritannien, gegründet und liefert weltweit Lösungen an Unternehmen und KMU aus allen Branchen.

Weitere Informationen und eine kostenlose Testversion von UMA erhalten Sie unter www.askuma.ai

