Jacob Hetzel (Scalable Capital): Nachhaltige ETFs und Gold - was Anleger im Börsensommer bewegt

Ein heißer Sommer - doch auch heiße Wochen an den Kapitalmärkten? Jacob Hetzel, Head of Distribution beim digitalen ETF-Vermögensverwalter Scalable Capital, erklärt im Interview bei Manuel Koch an der Frankfurter Börse, warum ein Vorkrisenniveau noch nicht erreicht ist und die Märkte dieses Jahr auch weiterhin in Bewegung bleiben werden.Erfahren Sie außerdem in diesem Interview, was hinter dem Hype um die Aktie von Kodak steckt und wie auch Sie ganz einfach durch ESG ETFs nachhaltig investieren können.





Risikohinweise: Die Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert IhrerKapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetztenKapitals kommen. Bitte beachten Sie hierzu die Hinweise auf unserer Website.